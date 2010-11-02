У меня только Б5
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 28 бер, 2018 15:09
Додано: Сер 28 бер, 2018 15:15
Re: Альфа-Банк
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
Додано: Сер 28 бер, 2018 16:35
Напомните, пополнение карточных 2620** только через общак аллы
а пополнение 2620** только прямое ?
Додано: Сер 28 бер, 2018 18:03
2625 через общак, а 2620 напрямую
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Додано: Сер 28 бер, 2018 18:14
вопрос к офпреду
в МАБе исчезла дата до которой нужно погасить карту в грейсе
это временный глюк или навсегда такое?
Додано: Сер 28 бер, 2018 18:17
Ваащето это крайняя дата внесения ОМП, если вы уже внесли сумму не менее ОМП, то дата исчезает
Альфу просят не убирать эту дату до окончания грейса уже лет 10
... делайте хоть что-нибудь!
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