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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5499550055015502

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 890
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
188
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
247
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
174
Всього голосів : 890
Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 15:09

  wig написав:
  Кассандра написав:А если платить картой другого банка (с кб), то не подскажите - какой будет мсс?

Заплатите викой в выходной. Полюбому будет или 2, или 3.

У меня только Б5 :oops:
Кассандра
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 15:15

Re: Альфа-Банк

  Кассандра написав:У меня только Б5

Тогда 1. Что ж. Лучше, чем ничего.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 16:35

Напомните, пополнение карточных 2620** только через общак аллы
а пополнение 2620** только прямое ?
demichh
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 18:03

  demichh написав:Напомните, пополнение карточных 2620** только через общак аллы
а пополнение 2620** только прямое ?

2625 через общак, а 2620 напрямую
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 18:14

вопрос к офпреду
в МАБе исчезла дата до которой нужно погасить карту в грейсе
это временный глюк или навсегда такое?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 18:17

  mephala написав:вопрос к офпреду
в МАБе исчезла дата до которой нужно погасить карту в грейсе
это временный глюк или навсегда такое?

Ваащето это крайняя дата внесения ОМП, если вы уже внесли сумму не менее ОМП, то дата исчезает
Альфу просят не убирать эту дату до окончания грейса уже лет 10 :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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