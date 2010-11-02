Додано: Сер 28 бер, 2018 18:43

Задачка для альфоведов.

На Максимке все в рассрочках, осталось 5К кредлимита.

1.В субботу клиент рассчитался в магазине на 1700 грн. Провелось во вторник.

2.В понедельник в 12-00 рассчитался в нете на 1700 грн. Проводка - в среду, в 11-00.

Тогда же, в понедельник, в 13-00 пополнил Максимку с ультры на 100 грн. по номеру счета. Проводка - в 15-00 того же дня.

3. В 16-00 рассчитался еще на 1700 грн. Проводка - в среду в 11-00.



Клиент желает получить на все рассрочки.

Вопрос: сколько рассрочек получит клиент и на какую сумму?