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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5500550155025503

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 890
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
188
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
247
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
174
Всього голосів : 890
Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 18:54

  guntherhouse777 написав:Задачка для альфоведов.
На Максимке все в рассрочках, осталось 5К кредлимита.
1.В субботу клиент рассчитался в магазине на 1700 грн. Провелось во вторник.
2.В понедельник в 12-00 рассчитался в нете. Проводка - в среду, в 11-00.
Тогда же, в понедельник, в 13-00 пополнил Максимку с ультры на 100 грн. по номеру счета. Проводка - в 15-00 того же дня.
3. В 16-00 рассчитался еще на 1700 грн. Проводка - в среду в 11-00.

Клиент желает получить на все рассрочки.
Вопрос: сколько рассрочек получит клиент и на какую сумму?

боюсь, что только на третью покупку, т.к. на 1и2 между операцией и проводкой появлялись свои средства
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vollena71
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 18:59

  vollena71 написав:
  guntherhouse777 написав:Задачка для альфоведов.
На Максимке все в рассрочках, осталось 5К кредлимита.
1.В субботу клиент рассчитался в магазине на 1700 грн. Провелось во вторник.
2.В понедельник в 12-00 рассчитался в нете. Проводка - в среду, в 11-00.
Тогда же, в понедельник, в 13-00 пополнил Максимку с ультры на 100 грн. по номеру счета. Проводка - в 15-00 того же дня.
3. В 16-00 рассчитался еще на 1700 грн. Проводка - в среду в 11-00.

Клиент желает получить на все рассрочки.
Вопрос: сколько рассрочек получит клиент и на какую сумму?

боюсь, что только на третью покупку, т.к. на 1и2 между операцией и проводкой появлялись свои средства

Но Рассрочка ведь предлагается сразу, буквально в течение 15мин после операции, а не проводки
Рассрочка по проводке ожидается если это оплата в инете с конвертацией или если на счету УЖЕ есть свои средства (мне так КБ один раз помешал).
Скорее 1 и 2 попадет на Рассрочку, а 3я может потеряться. Но если звякнуть на саппорт, то и её найдут :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 19:03

  clientage написав:
  guntherhouse777 написав:Вопрос: сколько рассрочек получит клиент и на какую сумму?

А во Вт. смузи свежий завезли?
2. Я так понял в Пн., в нете тоже был расчет на 1700 :)

Ну, Конечно. ща исправлю


clientage
оплата на 4900, коммунала. магазин-одежда.
все без нюансов
Востаннє редагувалось guntherhouse777 в Сер 28 бер, 2018 19:07, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 19:05

  clientage написав:
  vollena71 написав:
  guntherhouse777 написав:Задачка для альфоведов.
На Максимке все в рассрочках, осталось 5К кредлимита.
1.В субботу клиент рассчитался в магазине на 1700 грн. Провелось во вторник.
2.В понедельник в 12-00 рассчитался в нете. Проводка - в среду, в 11-00.
Тогда же, в понедельник, в 13-00 пополнил Максимку с ультры на 100 грн. по номеру счета. Проводка - в 15-00 того же дня.
3. В 16-00 рассчитался еще на 1700 грн. Проводка - в среду в 11-00.

Клиент желает получить на все рассрочки.
Вопрос: сколько рассрочек получит клиент и на какую сумму?

боюсь, что только на третью покупку, т.к. на 1и2 между операцией и проводкой появлялись свои средства

Но Рассрочка ведь предлагается сразу, буквально в течение 15мин после операции, а не проводки
Рассрочка по проводке ожидается если это оплата в инете с конвертацией или если на счету УЖЕ есть свои средства (мне так КБ один раз помешал).
Скорее 1 и 2 попадет на Рассрочку, а 3я может потеряться. Но если звякнуть на саппорт, то и её найдут :)

предлагается сразу после операции, а подтверждается после проводки. на форуме тут офпред как-то все варианты расписывала
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 19:11

Re: Альфа-Банк

mephala написав:
  clientage написав:
  mephala написав:вопрос к офпреду
в МАБе исчезла дата до которой нужно погасить карту в грейсе
это временный глюк или навсегда такое?

Ваащето это крайняя дата внесения ОМП, если вы уже внесли сумму не менее ОМП, то дата исчезает
Альфу просят не убирать эту дату до окончания грейса уже лет 10 :wink:


в том и прикол что я не пополнял карту и посреди месяца дата исчезла хотя сразу после РД была
У меня давно такое. Сразу после РД скриню инфо и сохраняю.
Інкогніто
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 19:14

Re: Альфа-Банк

  Інкогніто написав:У меня давно такое. Сразу после РД скриню инфо и сохраняю.

А шо за карта?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 19:35

Re: Альфа-Банк

  clientage написав:Но Рассрочка ведь предлагается сразу, буквально в течение 15мин после операции

Эти так было до 15.03.18. Теперь от часа и дольше.
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wig
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 19:46

  Інкогніто написав:У меня давно такое. Сразу после РД скриню инфо и сохраняю.

дата є у виписці, що на імеїл приходить
casper12
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 19:58

  mephala написав:
  clientage написав:
  mephala написав:вопрос к офпреду
в МАБе исчезла дата до которой нужно погасить карту в грейсе
это временный глюк или навсегда такое?

Ваащето это крайняя дата внесения ОМП, если вы уже внесли сумму не менее ОМП, то дата исчезает
Альфу просят не убирать эту дату до окончания грейса уже лет 10 :wink:


в том и прикол что я не пополнял карту и посреди месяца дата исчезла хотя сразу после РД была

А reversal-ов не было? Или каких других безнальных пополнений типа кб?
При reversal-ах очень даже бывают такие ситуации
Кассандра
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 20:05

Re: Альфа-Банк

mephala написав:вопрос к офпреду
в МАБе исчезла дата до которой нужно погасить карту в грейсе
это временный глюк или навсегда такое?
Так зачем та дата вам? Она ж не правильная все равно была.
Aps
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