guntherhouse777 написав:Задачка для альфоведов. На Максимке все в рассрочках, осталось 5К кредлимита. 1.В субботу клиент рассчитался в магазине на 1700 грн. Провелось во вторник. 2.В понедельник в 12-00 рассчитался в нете. Проводка - в среду, в 11-00. Тогда же, в понедельник, в 13-00 пополнил Максимку с ультры на 100 грн. по номеру счета. Проводка - в 15-00 того же дня. 3. В 16-00 рассчитался еще на 1700 грн. Проводка - в среду в 11-00.
Клиент желает получить на все рассрочки. Вопрос: сколько рассрочек получит клиент и на какую сумму?
боюсь, что только на третью покупку, т.к. на 1и2 между операцией и проводкой появлялись свои средства
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guntherhouse777 написав:Задачка для альфоведов. На Максимке все в рассрочках, осталось 5К кредлимита. 1.В субботу клиент рассчитался в магазине на 1700 грн. Провелось во вторник. 2.В понедельник в 12-00 рассчитался в нете. Проводка - в среду, в 11-00. Тогда же, в понедельник, в 13-00 пополнил Максимку с ультры на 100 грн. по номеру счета. Проводка - в 15-00 того же дня. 3. В 16-00 рассчитался еще на 1700 грн. Проводка - в среду в 11-00.
Клиент желает получить на все рассрочки. Вопрос: сколько рассрочек получит клиент и на какую сумму?
боюсь, что только на третью покупку, т.к. на 1и2 между операцией и проводкой появлялись свои средства
Но Рассрочка ведь предлагается сразу, буквально в течение 15мин после операции, а не проводки Рассрочка по проводке ожидается если это оплата в инете с конвертацией или если на счету УЖЕ есть свои средства (мне так КБ один раз помешал). Скорее 1 и 2 попадет на Рассрочку, а 3я может потеряться. Но если звякнуть на саппорт, то и её найдут
guntherhouse777 написав:Задачка для альфоведов. На Максимке все в рассрочках, осталось 5К кредлимита. 1.В субботу клиент рассчитался в магазине на 1700 грн. Провелось во вторник. 2.В понедельник в 12-00 рассчитался в нете. Проводка - в среду, в 11-00. Тогда же, в понедельник, в 13-00 пополнил Максимку с ультры на 100 грн. по номеру счета. Проводка - в 15-00 того же дня. 3. В 16-00 рассчитался еще на 1700 грн. Проводка - в среду в 11-00.
Клиент желает получить на все рассрочки. Вопрос: сколько рассрочек получит клиент и на какую сумму?
боюсь, что только на третью покупку, т.к. на 1и2 между операцией и проводкой появлялись свои средства
Но Рассрочка ведь предлагается сразу, буквально в течение 15мин после операции, а не проводки Рассрочка по проводке ожидается если это оплата в инете с конвертацией или если на счету УЖЕ есть свои средства (мне так КБ один раз помешал). Скорее 1 и 2 попадет на Рассрочку, а 3я может потеряться. Но если звякнуть на саппорт, то и её найдут
предлагается сразу после операции, а подтверждается после проводки. на форуме тут офпред как-то все варианты расписывала
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.