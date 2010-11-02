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Альфа-Банк
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Додано: Сер 28 бер, 2018 20:32
clientage написав: mephala написав:
вопрос к офпреду
в МАБе исчезла дата до которой нужно погасить карту в грейсе
это временный глюк или навсегда такое?
Ваащето это крайняя дата внесения ОМП, если вы уже внесли сумму не менее ОМП, то дата исчезает
Альфу просят не убирать эту дату до окончания грейса уже лет 10
В случае перекрытия ОМП суммой КБ - дата уходит сразу.
Для ЭКО, где КБ в принципе нету- дата уходит где-то через неделю полторы.
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Додано: Сер 28 бер, 2018 20:41
Aps написав:
mephala написав:вопрос к офпреду
в МАБе исчезла дата до которой нужно погасить карту в грейсе
это временный глюк или навсегда такое?
Так зачем та дата вам? Она ж не правильная все равно была.
У меня такое происходит после СМС о т.н. кредитных "каникулах" . Сразу убирают дату погашения по двум кредиткам. После РД появится, но не надолго. Думают что запутают.
Но: " У нас все хода записаны". Кешбек еще не получал. РД -16е. Дата погашения уже исчезла, еще пару дней назад была.
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Додано: Сер 28 бер, 2018 20:55
wig написав: clientage написав:
Но Рассрочка ведь предлагается сразу, буквально в течение 15мин после операции
Эти так было до 15.03.18. Теперь от часа и дольше.
Да ну-уу? 17.03.18 СМС о покупке в 12:41, СМС о рассрочке тоже в 12:41.
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Додано: Сер 28 бер, 2018 20:59
Vorlon написав:
Да ну-уу? 17.03.18 СМС о покупке в 12:41, СМС о рассрочке тоже в 12:41.
Ищем другую закономерность. Порядок суммы можете озвучить?
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
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wig
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Додано: Сер 28 бер, 2018 21:02
mephala написав:
вопрос к офпреду
в МАБе исчезла дата до которой нужно погасить карту в грейсе
это временный глюк или навсегда такое?
Этааа, а у меня по ЭКО тоже исчезла дата, я ОМП не гашу, у ПП еще +7дн
По Максимуму все норм, там гулять ещё до ДР дедушки Ленина
Я смотрю игривая Аллюсик у нас по весне
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 28 бер, 2018 21:10
wig написав: Vorlon написав:
Да ну-уу? 17.03.18 СМС о покупке в 12:41, СМС о рассрочке тоже в 12:41.
Ищем другую закономерность. Порядок суммы можете озвучить?
1499 грн.
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