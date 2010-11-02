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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 890
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
188
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
247
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
174
Всього голосів : 890
Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 20:32

  clientage написав:
  mephala написав:вопрос к офпреду
в МАБе исчезла дата до которой нужно погасить карту в грейсе
это временный глюк или навсегда такое?

Ваащето это крайняя дата внесения ОМП, если вы уже внесли сумму не менее ОМП, то дата исчезает
Альфу просят не убирать эту дату до окончания грейса уже лет 10 :wink:

В случае перекрытия ОМП суммой КБ - дата уходит сразу.
Для ЭКО, где КБ в принципе нету- дата уходит где-то через неделю полторы.
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 20:41

  Aps написав:
mephala написав:вопрос к офпреду
в МАБе исчезла дата до которой нужно погасить карту в грейсе
это временный глюк или навсегда такое?
Так зачем та дата вам? Она ж не правильная все равно была.

У меня такое происходит после СМС о т.н. кредитных "каникулах" . Сразу убирают дату погашения по двум кредиткам. После РД появится, но не надолго. Думают что запутают.
Но: " У нас все хода записаны". Кешбек еще не получал. РД -16е. Дата погашения уже исчезла, еще пару дней назад была.
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 20:55

  wig написав:
  clientage написав:Но Рассрочка ведь предлагается сразу, буквально в течение 15мин после операции

Эти так было до 15.03.18. Теперь от часа и дольше.

Да ну-уу? 17.03.18 СМС о покупке в 12:41, СМС о рассрочке тоже в 12:41.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 20:59

Re: Альфа-Банк

  Vorlon написав:Да ну-уу? 17.03.18 СМС о покупке в 12:41, СМС о рассрочке тоже в 12:41.

Ищем другую закономерность. Порядок суммы можете озвучить?
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wig
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 21:02

  mephala написав:вопрос к офпреду
в МАБе исчезла дата до которой нужно погасить карту в грейсе
это временный глюк или навсегда такое?

Этааа, а у меня по ЭКО тоже исчезла дата, я ОМП не гашу, у ПП еще +7дн :)
По Максимуму все норм, там гулять ещё до ДР дедушки Ленина :mrgreen:
Я смотрю игривая Аллюсик у нас по весне :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 21:10

  wig написав:
  Vorlon написав:Да ну-уу? 17.03.18 СМС о покупке в 12:41, СМС о рассрочке тоже в 12:41.

Ищем другую закономерность. Порядок суммы можете озвучить?

1499 грн.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 22:38

  guntherhouse777 написав:Задачка для альфоведов.
На Максимке все в рассрочках, осталось 5К кредлимита.
1.В субботу клиент рассчитался в магазине на 1700 грн. Провелось во вторник.
2.В понедельник в 12-00 рассчитался в нете на 1700 грн. Проводка - в среду, в 11-00.
Тогда же, в понедельник, в 13-00 пополнил Максимку с ультры на 100 грн. по номеру счета. Проводка - в 15-00 того же дня.
3. В 16-00 рассчитался еще на 1700 грн. Проводка - в среду в 11-00.

Клиент желает получить на все рассрочки.
Вопрос: сколько рассрочек получит клиент и на какую сумму?


Клиент уже отправлял банку согласие на рассрочку?
Когда банк утверждает рассрочку и обнаружит что денег на карте стало больше (учитываются деньги только прошедшие распределение по счету насколько я правильно помню слова офпреда) чем в момент покупки товара то рассрочка не будет утверждена вообще.
третья покупка должна быть с рассрочкой.
а вот первая и вторая могут пролететь так как между покупкой и проведением денег на карте увеличилось. хотя там переплетение двух покупок. ХЗ как оно будет :mrgreen:

ЗЫ
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 23:56

  clientage написав:
  Інкогніто написав:У меня давно такое. Сразу после РД скриню инфо и сохраняю.

А шо за карта?

Кредитна карта World 'Максимум'
и
Кредитна карта Gold 'Максимум'
Інкогніто
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