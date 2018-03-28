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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 29 бер, 2018 08:44
ignorabimus написав:Подскажите пожалуйста, у меня договор на кредитку оформлялся 1-го числа, в этом периоде следующее 1-е воскресенье.
Какой день последний для погашения кредитки через МАБ, чтобы не попасть на комиссию за обслуживание?
Кредитна карта World Максимум.
30го. Последний рабочий день перед РД.
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Додано: Чет 29 бер, 2018 08:46
lel написав:
ignorabimus написав:Подскажите пожалуйста, у меня договор на кредитку оформлялся 1-го числа, в этом периоде следующее 1-е воскресенье.
Какой день последний для погашения кредитки через МАБ, чтобы не попасть на комиссию за обслуживание?
Кредитна карта World Максимум.
30го. Последний рабочий день перед РД.
А в апреле это будет 27-е.
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