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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 890
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
188
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
247
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
174
Всього голосів : 890
Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 08:43

  clientage написав:Этааа, а у меня по ЭКО тоже исчезла дата, я ОМП не гашу, у ПП еще +7дн :)

Аналогично у меня по Эко уже несколько месяцев такое.
Идет активный поиск спонсоров среди потерявших бдительность свинорыл :)
GrafBV
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 08:44

Re: Альфа-Банк

ignorabimus написав:Подскажите пожалуйста, у меня договор на кредитку оформлялся 1-го числа, в этом периоде следующее 1-е воскресенье.
Какой день последний для погашения кредитки через МАБ, чтобы не попасть на комиссию за обслуживание?
Кредитна карта World Максимум.
30го. Последний рабочий день перед РД.
lel
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 08:46

  lel написав:
ignorabimus написав:Подскажите пожалуйста, у меня договор на кредитку оформлялся 1-го числа, в этом периоде следующее 1-е воскресенье.
Какой день последний для погашения кредитки через МАБ, чтобы не попасть на комиссию за обслуживание?
Кредитна карта World Максимум.
30го. Последний рабочий день перед РД.


А в апреле это будет 27-е. :!:
Aps
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 10:43

  clientage написав:
  mephala написав:вопрос к офпреду
в МАБе исчезла дата до которой нужно погасить карту в грейсе
это временный глюк или навсегда такое?

Ваащето это крайняя дата внесения ОМП, если вы уже внесли сумму не менее ОМП, то дата исчезает
Альфу просят не убирать эту дату до окончания грейса уже лет 10 :wink:

Добрый день. Так предусмотрено программой. Дата указана в СМС сообщении от Банка и она неизменна.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 10:47

  Alfa_Bank написав:
  clientage написав:
  mephala написав:вопрос к офпреду
в МАБе исчезла дата до которой нужно погасить карту в грейсе
это временный глюк или навсегда такое?

Ваащето это крайняя дата внесения ОМП, если вы уже внесли сумму не менее ОМП, то дата исчезает
Альфу просят не убирать эту дату до окончания грейса уже лет 10 :wink:

Добрый день. Так предусмотрено программой. Дата указана в СМС сообщении от Банка и она неизменна.

Ну мы ж не рабы программы, в ваших силах изменить эту программу, сделав её удобной для клиента :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 10:58

  clientage написав:Ну мы ж не рабы программы, в ваших силах изменить эту программу, сделав её удобной для клиента :wink:

clientage, этот вопрос уже неоднократно поднимался и изменений в этом случае не предвидится.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 11:15

  Alfa_Bank написав:
  clientage написав:Ну мы ж не рабы программы, в ваших силах изменить эту программу, сделав её удобной для клиента :wink:

clientage, этот вопрос уже неоднократно поднимался и изменений в этом случае не предвидится.

вы не поняли проблему о которой я говорил. крайняя дата внесения ОМП исчезла через время БЕЗ!!! внесения этого ОМП на карту.
mephala
 
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