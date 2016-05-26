Додано: Чет 29 бер, 2018 11:53

Не так часто бываю в отделениях банков, но порой возникает необходимость, которая породила потратить время и написать здесь отзыв.

Сегодня нужно было пополнить счет и нужна была квитанция.

Оказалось из последних улучшений банка это тумба электронной очереди, которую обслуживает по меньшей мере два человека, об этом ниже.

Все начинается, что с кассы куда прямиком направляются люди их перенаправляют/не перенаправляют в каком то избирательном порядке снова к выходу, где стоит вышеуказанная тумба.

В процессе работы с ней (тумбой) выясняется (личный пример), что на суммы менее 8К она не выдает талонов, хотя кнопка в меню имеется и нужно "егермейстеру" сидящему на входе бежать и указывать об этой особенности клиенту, и тогда! могут отправить к "кешину". Но если всеже есть определенная необходимость пополнения в кассе то нужно все равно взять талон на сверх этой суммы, но пополнять на свою. О как!

В конечном итоге, два человека, всем что-то объясняют, клиенты беспорядочно ходят по помещению, к электронной очереди все равно добавляется обычная, потому как иначе никак.

Вот и хочется спросить у Альфа-банка в чем экономическая и финансовая сущность данного изобретения? Потратить средства банка и время клиентов? Или потратить так или иначе средства клиентов и время клиентов, раз уж не бережете свое?

В сущности ничего не меняется, а к существующему порядку добавляется еще одно звено.

Все люди которые не были отправлены за папирцем, все равно на табло числились по номеру, значит все равно работает фиктивная очередь.

Все больше нововведений, которые ухудшают и увеличивают время обслуживания, к чему это Вам, Альфа-банк?

Франковск, отделение на ул. Независимости.