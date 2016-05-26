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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5503550455055506

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 890
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
188
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
247
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
174
Всього голосів : 890
Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 11:37

  curiousobro написав:
  mephala написав:вы не поняли проблему о которой я говорил. крайняя дата внесения ОМП исчезла через время БЕЗ!!! внесения этого ОМП на карту.


Мне кажется, что это вы не поняли ответ.
Звучит он примерно так -
"Да, мы знаем, что дата исчезает. Но вам приходит СМС и мы думаем этого вам должно хватить, чтобы платить вовремя." :)

ЗЫ
Совсем кратко "нам денех нннада"


может. но я так понял что офпред говорила про исчезающую дату когда на карту заходит сумма которая больше или равна ОМП.
и раньше у меня именно так и работало - крайняя дата гашения висела до самого конца РП если я не вносил на карту деньги способные погасить ОМП. где то на ветке я выкладывал даже эксперимент который проводил за 1-2 дня до завершения РП. И дата была. Исчезла только после внесения суммы равной ОМП.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 11:40

  WachtAmRhein написав:Уважаемый Альфа-Банк, нельзя ли как-то поменять план разговора ваших сотрудников колл-центра, когда они звонят с предложением кредита наличными, чтобы они после вежлмвого отказа от такого предложения не заводили гнилой базар про возможные поездки или крупные покупки. Зная условия этого кредита меня распирает от ощущения, что меня хотят кинуть на деньги, чего я хронически не переношу.

WachtAmRhein, добрый день. Сотрудники проводят работу с Вашими возражениями. Это методика продаж.
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 11:53

Ув. Альфа-Банк, Зачем что-то делать, чтобы что-то делать?

Не так часто бываю в отделениях банков, но порой возникает необходимость, которая породила потратить время и написать здесь отзыв.
Сегодня нужно было пополнить счет и нужна была квитанция.
Оказалось из последних улучшений банка это тумба электронной очереди, которую обслуживает по меньшей мере два человека, об этом ниже.
Все начинается, что с кассы куда прямиком направляются люди их перенаправляют/не перенаправляют в каком то избирательном порядке снова к выходу, где стоит вышеуказанная тумба.
В процессе работы с ней (тумбой) выясняется (личный пример), что на суммы менее 8К она не выдает талонов, хотя кнопка в меню имеется и нужно "егермейстеру" сидящему на входе бежать и указывать об этой особенности клиенту, и тогда! могут отправить к "кешину". Но если всеже есть определенная необходимость пополнения в кассе то нужно все равно взять талон на сверх этой суммы, но пополнять на свою. О как!
В конечном итоге, два человека, всем что-то объясняют, клиенты беспорядочно ходят по помещению, к электронной очереди все равно добавляется обычная, потому как иначе никак.
Вот и хочется спросить у Альфа-банка в чем экономическая и финансовая сущность данного изобретения? Потратить средства банка и время клиентов? Или потратить так или иначе средства клиентов и время клиентов, раз уж не бережете свое?
В сущности ничего не меняется, а к существующему порядку добавляется еще одно звено.
Все люди которые не были отправлены за папирцем, все равно на табло числились по номеру, значит все равно работает фиктивная очередь.
Все больше нововведений, которые ухудшают и увеличивают время обслуживания, к чему это Вам, Альфа-банк?
Франковск, отделение на ул. Независимости.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 12:00

  Alfa_Bank написав:
  WachtAmRhein написав:Уважаемый Альфа-Банк, нельзя ли как-то поменять план разговора ваших сотрудников колл-центра, когда они звонят с предложением кредита наличными, чтобы они после вежлмвого отказа от такого предложения не заводили гнилой базар про возможные поездки или крупные покупки. Зная условия этого кредита меня распирает от ощущения, что меня хотят кинуть на деньги, чего я хронически не переношу.

WachtAmRhein, добрый день. Сотрудники проводят работу с Вашими возражениями. Это методика продаж.

Недавно мои нервы на прочность стали проверять театральные компании, делая иногда по 10 звонков в сутки. Я пробовал разное:
1) Наведался в гости к самим организаторам (чьи билеты непосредственно продают). Извинялись, сказали что сами на ситуацию повлиять не могут, типа они отдельно, а распространители билетов отдельно. И распространителем может стать кто угодно, никакого контроля нет, бабки приносишь и ладно.
Дали два бесплатных билета, и попросили звонить если придумаю как справиться с проблемой.
2) Посылал вежливо
3) Посылал грубо
4) Посылал курьера с билетами в разные труднодоступные районы столицы. Ну и дальше грубо посылал.
5) Бросал трубку
6) Разное
Короче ничего не помогало. Перезванивали даже те кто засылал курьера. В общем дичь, тоска и отчаяние. И в суд подать не на кого. Компании от организаторов существуют отдельно, симки купленные у метро.
Но недавно я прочитал совет на тему того что можно крякать! И знаете, полегчало! Звонить стали в разы реже!
Это ведь замечательный способ поднять настроение окружающим и себе. Последние разы я говорю что-то вроде "постарайтесь не смеяться слишком громко" и включаю громкую связь:
- Здравствуйте, Тимофей Петрович?
- Да!
- Бла бла бла, хочу пригласить вас бла бла бла, что вы думаете?
- Кря! (задумчивое молчание, видимо человек пытается осознать на сколько "кря" это помехи на телефоне)
- Бла бла бла мероприятие проходит...
- Кря!
- В смысле Кря?
- Кря Кря!
- Вы издеваетесь надо мной?
- Кря? (максимально участливо)
В общем последний раз когда я это проделал в такси, водителю пришлось остановиться на мкаде, на аварийке чтобы он смог прохохотаться.
В общем, крякайте чаще, это полезно для здоровья!
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 12:09

  Alfa_Bank написав:WachtAmRhein, добрый день. Сотрудники проводят работу с Вашими возражениями. Это методика продаж.


Дело в том что прогресса в работе с возражениями никакого нет. За последние полгода мне позвонили трижды и каждый раз на фразу: "Спасибо большое, я сейчас не нуждаюсь в НАЛИЧНЫХ кредитных средствах" следует фраза: "Ну может вы планируете поездку или крупную покупку"?

Интересно если бы я согласился, то мне бы сразу сбросили деньги на комфорт или предложили подойти в отделение, если второе, то такое настойчивое предложение кредита по телефону выглядит глупо.

Зачем продавать то, чего ты продать не можешь?
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