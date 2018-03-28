ruvex написав:Оказалось из последних улучшений банка это тумба электронной очереди ... Все больше нововведений, которые ухудшают и увеличивают время обслуживания, к чему это Вам, Альфа-банк?
есть некоторые вопросы которые закрывает установка данных тумб. 1. учет обращений к тому или иному спецу отделения (позволяет оптимизировать персонал) 2. избавляет клиента от блужданий между столами клерков в поисках нужного специалиста (актуально для отделений с большим количеством клерков и делением между ними решаемых проблем клиентов) а заодно и клиенты которые уже обслуживаются не слышат постоянных вопросов "а к кому мне обратится"
Решение этих вопросов зависит от того насколько они насущны для компании и насколько грамотно продуманы вопросы в тумбе. Судя по вашей реакции Алла натупила как всегда. В Дельте помню была на входе кстати девочка а не тумба
ruvex написав:Так есть девочка! Эти вопросы она и решала, девочка/мальчик, названный мной "егермейстером", которая теперь не направляет к специалисту, а направляет вместе с собой клиента к тумбе, уже после кассы/менеджера, к которой/которому клиент успевает подойти. Чтобы не говорили, а время я потерял в два раза больше, а значит потеряли и другие клиенты. И вышел талон, ради талона. А многие как я указал все равно его не берут, по счетчик на табло идет. И кому это все нужно?
Так а что предлагаете то? Вернуть живую очередь в кассу вместо ожидания вызова на диванчике? Как по мне не сильно комильфо когда кроме тебя и кассира еще и клиент сзади контролирует сумму получаемой наличности.
Вы к сожалению даже не читаете. Живая очередь никуда не делась. Кто взял или не взял талончик располагаются на двух стульях и стоя возле касс. Потому как диванчик, есть только со стороны менеджеров, с него не видно касс, они находятся слева недалеко от входа, но за углом. Там же над кассами и табло. Если Вы расположитесь на диванчике, то и будете там сидеть - отдыхать со своим талончиком. Кто за Вами придет то? Значит нужно еще и объявлять номер следующего клиента... Или взяв талончик, чтобы не создавать очередь нужно тогда стоять на улице? Перед менеджерами тоже присесть всем места нет. Не вижу я улучшения. Окромя ввода номера на талоне к ожиданию в той же очереди.
Востаннє редагувалось ruvex в Чет 29 бер, 2018 13:34, всього редагувалось 1 раз.
ruvex написав:Не так часто бываю в отделениях банков, но порой возникает необходимость, которая породила потратить время и написать здесь отзыв. Сегодня нужно было пополнить счет и нужна была квитанция. Оказалось из последних улучшений банка это тумба электронной очереди, которую обслуживает по меньшей мере два человека, об этом ниже. Все начинается, что с кассы куда прямиком направляются люди их перенаправляют/не перенаправляют в каком то избирательном порядке снова к выходу, где стоит вышеуказанная тумба. В процессе работы с ней (тумбой) выясняется (личный пример), что на суммы менее 8К она не выдает талонов, хотя кнопка в меню имеется и нужно "егермейстеру" сидящему на входе бежать и указывать об этой особенности клиенту, и тогда! могут отправить к "кешину". Но если всеже есть определенная необходимость пополнения в кассе то нужно все равно взять талон на сверх этой суммы, но пополнять на свою. О как! В конечном итоге, два человека, всем что-то объясняют, клиенты беспорядочно ходят по помещению, к электронной очереди все равно добавляется обычная, потому как иначе никак. Вот и хочется спросить у Альфа-банка в чем экономическая и финансовая сущность данного изобретения? Потратить средства банка и время клиентов? Или потратить так или иначе средства клиентов и время клиентов, раз уж не бережете свое? В сущности ничего не меняется, а к существующему порядку добавляется еще одно звено. Все люди которые не были отправлены за папирцем, все равно на табло числились по номеру, значит все равно работает фиктивная очередь. Все больше нововведений, которые ухудшают и увеличивают время обслуживания, к чему это Вам, Альфа-банк? Франковск, отделение на ул. Независимости.
ruvex написав:Так есть девочка! Эти вопросы она и решала, девочка/мальчик, названный мной "егермейстером", которая теперь не направляет к специалисту, а направляет вместе с собой клиента к тумбе, уже после кассы/менеджера, к которой/которому клиент успевает подойти. Чтобы не говорили, а время я потерял в два раза больше, а значит потеряли и другие клиенты. И вышел талон, ради талона. А многие как я указал все равно его не берут, по счетчик на табло идет. И кому это все нужно?
Так а что предлагаете то? Вернуть живую очередь в кассу вместо ожидания вызова на диванчике? Как по мне не сильно комильфо когда кроме тебя и кассира еще и клиент сзади контролирует сумму получаемой наличности.
если все хорошо организовано то все так и происходит как вы описали - все сидят по диванчикам и медитируют на табло с очередью. но вы перечитайте еще раз как это происходит в том отделении. это же цирк полнейший. я описал как это происходит у меня в отделении. но у меня всех буйных и недовольных на входе гасит охранник. а уже обузданных по залу разводит девочка. те кто знаком с порядком обслуживания сами просто берут талончик и ждут.
Диванчик передвинуть шобы было видно табло, добавить 2й диванчик и столик, установить рядом кулер с прохладной водой и научить мажордома предлагать кофе/чай каждому клиенту после 2го в очереди.. А то смузи таки отберём у некоторых!
ruvex написав:Так есть девочка! Эти вопросы она и решала, девочка/мальчик, названный мной "егермейстером", которая теперь не направляет к специалисту, а направляет вместе с собой клиента к тумбе, уже после кассы/менеджера, к которой/которому клиент успевает подойти. Чтобы не говорили, а время я потерял в два раза больше, а значит потеряли и другие клиенты. И вышел талон, ради талона. А многие как я указал все равно его не берут, по счетчик на табло идет. И кому это все нужно?
Так а что предлагаете то? Вернуть живую очередь в кассу вместо ожидания вызова на диванчике? Как по мне не сильно комильфо когда кроме тебя и кассира еще и клиент сзади контролирует сумму получаемой наличности.
если все хорошо организовано то все так и происходит как вы описали - все сидят по диванчикам и медитируют на табло с очередью. но вы перечитайте еще раз как это происходит в том отделении. это же цирк полнейший. я описал как это происходит у меня в отделении. но у меня всех буйных и недовольных на входе гасит охранник. а уже обузданных по залу разводит девочка. те кто знаком с порядком обслуживания сами просто берут талончик и ждут.
А те кто не знаком с порядком, оказываются в очереди без талончика впереди тебя, пока ты стоял и тупил организованно и по правилам.
в смысле? в отделении нет табло на котором отображается что такой то талончик подойдите туда то? и кассир соглашается обслуживать безталонных? ну тогда то нач отделению нада в одно место благодарностей напихать =)
Востаннє редагувалось mephala в Чет 29 бер, 2018 13:46, всього редагувалось 1 раз.
ruvex написав:Вы к сожалению даже не читаете. Живая очередь никуда не делась. Кто взял или не взял талончик располагаются на двух стульях и стоя возле касс. Потому как диванчик, есть только со стороны менеджеров, с него не видно касс, они находятся слева недалеко от входа, но за углом. Там же над кассами и табло. Если Вы расположитесь на диванчике, то и будете там сидеть - отдыхать со своим талончиком. Кто за Вами придет то? Значит нужно еще и объявлять номер следующего клиента... Или взяв талончик, чтобы не создавать очередь нужно тогда стоять на улице? Перед менеджерами тоже присесть всем места нет. Не вижу я улучшения. Окромя ввода номера на талоне к ожиданию в той же очереди.
Читаю чего нет? Просто видать это отделение не удобно для обслуживания клиентов раз народу негде ожидать очереди. Но это проблема не электронной очереди как таковой, а выбранного банком помещения.
ruvex написав:Не так часто бываю в отделениях банков, но порой возникает необходимость, которая породила потратить время и написать здесь отзыв. Сегодня нужно было пополнить счет и нужна была квитанция. Оказалось из последних улучшений банка это тумба электронной очереди, которую обслуживает по меньшей мере два человека, об этом ниже. Все начинается, что с кассы куда прямиком направляются люди их перенаправляют/не перенаправляют в каком то избирательном порядке снова к выходу, где стоит вышеуказанная тумба. В процессе работы с ней (тумбой) выясняется (личный пример), что на суммы менее 8К она не выдает талонов, хотя кнопка в меню имеется и нужно "егермейстеру" сидящему на входе бежать и указывать об этой особенности клиенту, и тогда! могут отправить к "кешину". Но если всеже есть определенная необходимость пополнения в кассе то нужно все равно взять талон на сверх этой суммы, но пополнять на свою. О как! В конечном итоге, два человека, всем что-то объясняют, клиенты беспорядочно ходят по помещению, к электронной очереди все равно добавляется обычная, потому как иначе никак. Вот и хочется спросить у Альфа-банка в чем экономическая и финансовая сущность данного изобретения? Потратить средства банка и время клиентов? Или потратить так или иначе средства клиентов и время клиентов, раз уж не бережете свое? В сущности ничего не меняется, а к существующему порядку добавляется еще одно звено. Все люди которые не были отправлены за папирцем, все равно на табло числились по номеру, значит все равно работает фиктивная очередь. Все больше нововведений, которые ухудшают и увеличивают время обслуживания, к чему это Вам, Альфа-банк? Франковск, отделение на ул. Независимости.
ruvex, добрый день. Система Управления Клиентскими Потоками позволяет организовать более оперативную, беспрепятственную работу с клиентами и сократить время ожидания своей очереди. • Оперативно - при регистрации в системе время ожидания в очереди сокращается на 20% • Конфиденциально - за спиной у клиента никто не стоит, он может спокойно и уверенно обсуждать со специалистом любые финансовые вопросы, не испытывая при этом дискомфорта • Комфортно - клиент ожидает свою очередь, сидя на диване с чашечкой ароматного кофе Так как в отделении, в которое Вы обратились, эта Система установлена недавно, то сотрудники и клиенты к ней не привыкли, поэтому пока еще и возникают сложности. Клиенты отделений, в которых электронная очередь используется гораздо раньше, уже смогли оценить все ее преимущества.