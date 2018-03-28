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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5505550655075508

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 890
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
188
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
247
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
174
Всього голосів : 890
Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 13:54

  mephala написав:в смысле?
в отделении нет табло на котором отображается что такой то талончик подойдите туда то?
и кассир соглашается обслуживать безталонных?
ну тогда то нач отделению нада в одно место благодарностей напихать =)


Зал буквой "Г". :mrgreen: Там где хвостик, там и кассы.
Если Вам в нее, то табло над ней. И все всё равно толпятся сзади.
Сесть в другом месте абсурдно, ничего не видно.
Обслуживает, кто машет головой и не идет за талоном. :wink:
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 13:56

  Alfa_Bank написав:
  ruvex написав:Не так часто бываю в отделениях банков, но порой возникает необходимость, которая породила потратить время и написать здесь отзыв.
Сегодня нужно было пополнить счет и нужна была квитанция.
Оказалось из последних улучшений банка это тумба электронной очереди, которую обслуживает по меньшей мере два человека, об этом ниже.
Все начинается, что с кассы куда прямиком направляются люди их перенаправляют/не перенаправляют в каком то избирательном порядке снова к выходу, где стоит вышеуказанная тумба.
В процессе работы с ней (тумбой) выясняется (личный пример), что на суммы менее 8К она не выдает талонов, хотя кнопка в меню имеется и нужно "егермейстеру" сидящему на входе бежать и указывать об этой особенности клиенту, и тогда! могут отправить к "кешину". Но если всеже есть определенная необходимость пополнения в кассе то нужно все равно взять талон на сверх этой суммы, но пополнять на свою. О как!
В конечном итоге, два человека, всем что-то объясняют, клиенты беспорядочно ходят по помещению, к электронной очереди все равно добавляется обычная, потому как иначе никак.
Вот и хочется спросить у Альфа-банка в чем экономическая и финансовая сущность данного изобретения? Потратить средства банка и время клиентов? Или потратить так или иначе средства клиентов и время клиентов, раз уж не бережете свое?
В сущности ничего не меняется, а к существующему порядку добавляется еще одно звено.
Все люди которые не были отправлены за папирцем, все равно на табло числились по номеру, значит все равно работает фиктивная очередь.
Все больше нововведений, которые ухудшают и увеличивают время обслуживания, к чему это Вам, Альфа-банк?
Франковск, отделение на ул. Независимости.

ruvex, добрый день.
Система Управления Клиентскими Потоками позволяет организовать более оперативную, беспрепятственную работу с клиентами и сократить время ожидания своей очереди.
• Оперативно - при регистрации в системе время ожидания в очереди сокращается на 20%
• Конфиденциально - за спиной у клиента никто не стоит, он может спокойно и уверенно обсуждать со специалистом любые финансовые вопросы, не испытывая при этом дискомфорта
• Комфортно - клиент ожидает свою очередь, сидя на диване с чашечкой ароматного кофе
Так как в отделении, в которое Вы обратились, эта Система установлена недавно, то сотрудники и клиенты к ней не привыкли, поэтому пока еще и возникают сложности. Клиенты отделений, в которых электронная очередь используется гораздо раньше, уже смогли оценить все ее преимущества.


Я бы и рад подобному, но стоит, наверное, перед столь оглашенным оптимистическим сценарием выше, специально обученным людям просмотреть камеры за день, чтобы перестать быть уверенным в оном.
С уважением,
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 14:00

  ruvex написав:
  mephala написав:в смысле?
в отделении нет табло на котором отображается что такой то талончик подойдите туда то?
и кассир соглашается обслуживать безталонных?
ну тогда то нач отделению нада в одно место благодарностей напихать =)


Зал буквой "Г". :mrgreen: Там где хвостик, там и кассы.
Если Вам в нее, то табло над ней. И все всё равно толпятся сзади.
Сесть в другом месте абсурдно, ничего не видно.
Обслуживает, кто машет головой и не идет за талоном. :wink:


Это проблема не самой идеологии электронной очереди а того что нач отделения не понимает как идет оборот клиентов в его отделении плюс возможен вообще пофигизм.
Дрюкнут нач отделения и все станет на свои места. Видать на гарячке еще мало жалоб на то как он организовал электронную очередь. Хотя могут сделать крайней девочку что возле тумбы - обычно у нас в стране начальство неприкасаемо и умеет переводить стрелки на подчиненных.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 14:11

  mephala написав:
  ruvex написав:
  mephala написав:в смысле?
в отделении нет табло на котором отображается что такой то талончик подойдите туда то?
и кассир соглашается обслуживать безталонных?
ну тогда то нач отделению нада в одно место благодарностей напихать =)


Зал буквой "Г". :mrgreen: Там где хвостик, там и кассы.
Если Вам в нее, то табло над ней. И все всё равно толпятся сзади.
Сесть в другом месте абсурдно, ничего не видно.
Обслуживает, кто машет головой и не идет за талоном. :wink:


Это проблема не самой идеологии электронной очереди а того что нач отделения не понимает как идет оборот клиентов в его отделении плюс возможен вообще пофигизм.
Дрюкнут нач отделения и все станет на свои места. Видать на гарячке еще мало жалоб на то как он организовал электронную очередь.


Понимаете, в данном случае она менее целесообразна по многим причинам, будь то планировка, необходимость помощи клиентам в получении талона...и т.д.
В конечном итоге потеря времени для всех. И самое главное очередь то ни куда не делась, просто она стала пронумерованной явно.
Суть дела описал, пусть оптимизаторы работают, если оно того стоит.
Всем спасибо!
Black Jack - White Business
ruvex
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