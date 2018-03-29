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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 29 бер, 2018 13:54
mephala написав:
в смысле?
в отделении нет табло на котором отображается что такой то талончик подойдите туда то?
и кассир соглашается обслуживать безталонных?
ну тогда то нач отделению нада в одно место благодарностей напихать =)
Зал буквой "Г".
Там где хвостик, там и кассы.
Если Вам в нее, то табло над ней. И все всё равно толпятся сзади.
Сесть в другом месте абсурдно, ничего не видно.
Обслуживает, кто машет головой и не идет за талоном.
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Додано: Чет 29 бер, 2018 13:56
Alfa_Bank написав: ruvex написав:
Не так часто бываю в отделениях банков, но порой возникает необходимость, которая породила потратить время и написать здесь отзыв.
Сегодня нужно было пополнить счет и нужна была квитанция.
Оказалось из последних улучшений банка это тумба электронной очереди, которую обслуживает по меньшей мере два человека, об этом ниже.
Все начинается, что с кассы куда прямиком направляются люди их перенаправляют/не перенаправляют в каком то избирательном порядке снова к выходу, где стоит вышеуказанная тумба.
В процессе работы с ней (тумбой) выясняется (личный пример), что на суммы менее 8К она не выдает талонов, хотя кнопка в меню имеется и нужно "егермейстеру" сидящему на входе бежать и указывать об этой особенности клиенту, и тогда! могут отправить к "кешину". Но если всеже есть определенная необходимость пополнения в кассе то нужно все равно взять талон на сверх этой суммы, но пополнять на свою. О как!
В конечном итоге, два человека, всем что-то объясняют, клиенты беспорядочно ходят по помещению, к электронной очереди все равно добавляется обычная, потому как иначе никак.
Вот и хочется спросить у Альфа-банка в чем экономическая и финансовая сущность данного изобретения? Потратить средства банка и время клиентов? Или потратить так или иначе средства клиентов и время клиентов, раз уж не бережете свое?
В сущности ничего не меняется, а к существующему порядку добавляется еще одно звено.
Все люди которые не были отправлены за папирцем, все равно на табло числились по номеру, значит все равно работает фиктивная очередь.
Все больше нововведений, которые ухудшают и увеличивают время обслуживания, к чему это Вам, Альфа-банк?
Франковск, отделение на ул. Независимости.
ruvex, добрый день.
Система Управления Клиентскими Потоками позволяет организовать более оперативную, беспрепятственную работу с клиентами и сократить время ожидания своей очереди.
• Оперативно - при регистрации в системе время ожидания в очереди сокращается на 20%
• Конфиденциально - за спиной у клиента никто не стоит, он может спокойно и уверенно обсуждать со специалистом любые финансовые вопросы, не испытывая при этом дискомфорта
• Комфортно - клиент ожидает свою очередь, сидя на диване с чашечкой ароматного кофе
Так как в отделении, в которое Вы обратились, эта Система установлена недавно, то сотрудники и клиенты к ней не привыкли, поэтому пока еще и возникают сложности. Клиенты отделений, в которых электронная очередь используется гораздо раньше, уже смогли оценить все ее преимущества.
Я бы и рад подобному, но стоит, наверное, перед столь оглашенным оптимистическим сценарием выше, специально обученным людям просмотреть камеры за день, чтобы перестать быть уверенным в оном.
С уважением,
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Додано: Чет 29 бер, 2018 14:00
ruvex написав: mephala написав:
в смысле?
в отделении нет табло на котором отображается что такой то талончик подойдите туда то?
и кассир соглашается обслуживать безталонных?
ну тогда то нач отделению нада в одно место благодарностей напихать =)
Зал буквой "Г".
Там где хвостик, там и кассы.
Если Вам в нее, то табло над ней. И все всё равно толпятся сзади.
Сесть в другом месте абсурдно, ничего не видно.
Обслуживает, кто машет головой и не идет за талоном.
Это проблема не самой идеологии электронной очереди а того что нач отделения не понимает как идет оборот клиентов в его отделении плюс возможен вообще пофигизм.
Дрюкнут нач отделения и все станет на свои места. Видать на гарячке еще мало жалоб на то как он организовал электронную очередь. Хотя могут сделать крайней девочку что возле тумбы - обычно у нас в стране начальство неприкасаемо и умеет переводить стрелки на подчиненных.
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Додано: Чет 29 бер, 2018 14:11
mephala написав: ruvex написав: mephala написав:
в смысле?
в отделении нет табло на котором отображается что такой то талончик подойдите туда то?
и кассир соглашается обслуживать безталонных?
ну тогда то нач отделению нада в одно место благодарностей напихать =)
Зал буквой "Г".
Там где хвостик, там и кассы.
Если Вам в нее, то табло над ней. И все всё равно толпятся сзади.
Сесть в другом месте абсурдно, ничего не видно.
Обслуживает, кто машет головой и не идет за талоном.
Это проблема не самой идеологии электронной очереди а того что нач отделения не понимает как идет оборот клиентов в его отделении плюс возможен вообще пофигизм.
Дрюкнут нач отделения и все станет на свои места. Видать на гарячке еще мало жалоб на то как он организовал электронную очередь.
Понимаете, в данном случае она менее целесообразна по многим причинам, будь то планировка, необходимость помощи клиентам в получении талона...и т.д.
В конечном итоге потеря времени для всех. И самое главное очередь то ни куда не делась, просто она стала пронумерованной явно.
Суть дела описал, пусть оптимизаторы работают, если оно того стоит.
Всем спасибо!
п.с.
Alfa_Bank написав:
• Комфортно - клиент ожидает свою очередь, сидя на диване с чашечкой ароматного кофе
И про кофе не забудьте...пока это только словесная аллегория.
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Додано: Чет 29 бер, 2018 15:58
сидя на диване с чашечкой ароматного кофе
Это какие-то розовые мечты.
Сколько ни сидел у Аллы на диванчике - про кофе и мыслей ни у кого не было.
Каждая девочка шибко занята своим пасьянсом Косынка
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Додано: Чет 29 бер, 2018 16:02
mustbe написав:
сидя на диване с чашечкой ароматного кофе
Это какие-то розовые мечты.
Сколько ни сидел у Аллы на диванчике - про кофе и мыслей ни у кого не было.
Каждая девочка шибко занята своим пасьянсом Косынка
Это реальность, правда кофеварку давно уже спрятали за угол, но если ласково попросить мажордома, то айн-цвай-драй-полицай и стаканчик ароматного напитка у вас в руках... причём ещё мона подмигнуть любимому менагеру и он чуток задержит предыдущего клиента, шобы вы допили кофе в своё удовольствие и попали таки к нему за столик
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Чет 29 бер, 2018 16:19
хоть проценты низкие. а вот кофе у них вкусный
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Додано: Чет 29 бер, 2018 16:24
ruvex написав:
В конечном итоге потеря времени для всех. И самое главное очередь то ни куда не делась, просто она стала пронумерованной явно.
при нормально поставленной организации потери времени нет - вы подошли к тумбе и взяли номерок. и сидите ждете пока на табло высветится ваш номер и вам скажут куда пройти. естественно табло должно быть видно из зоны ожидания - это один из обязательных элементов организации электронной очереди. как и организация что бы было где ждать а не толпиться.
и в дополнение. понимаете есть такое понятие как фотография рабочего дня.
можно делать это по разному но внедрение электронной очереди тоже один из вариантов делать его регулярно с возможность анализировать по времени и проблемам. и как бы красиво нам не пели что беспокоятся про наше удобство внедрение этих очередей в первую очередь это желание узнать чем же заняты клерки на работе.
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Додано: Чет 29 бер, 2018 16:31
Никто не спорит, что идея - хорошая.
Страдает, как всегда, - реализация.
А это зависит в первую очередь от НачОтд
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Додано: Чет 29 бер, 2018 17:39
clientage написав: mustbe написав:
сидя на диване с чашечкой ароматного кофе
Это какие-то розовые мечты.
Сколько ни сидел у Аллы на диванчике - про кофе и мыслей ни у кого не было.
Каждая девочка шибко занята своим пасьянсом Косынка
Это реальность, правда кофеварку давно уже спрятали за угол, но если ласково попросить мажордома, то айн-цвай-драй-полицай и стаканчик ароматного напитка у вас в руках... причём ещё мона подмигнуть любимому менагеру и он чуток задержит предыдущего клиента, шобы вы допили кофе в своё удовольствие и попали таки к нему за столик
У вас нет перс. менеджера?
Мне всегда кофе предлагают.
Благодаря коневодом многое переведено в онлайн и посещать отделения нужно реже.
Щось мені з ТАС "щастить"
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