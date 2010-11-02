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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 29 бер, 2018 20:46
У кого нибудь сохранилась ссылка на пост где офпред выкладывал очередность гашения денег на кредитке?
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mephala
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Додано: Чет 29 бер, 2018 20:55
mephala написав:
У кого нибудь сохранилась ссылка на пост где офпред выкладывал очередность гашения денег на кредитке?
посилання на пост не маю, але є посилання на дкбо.
п.3.4.13 додатку 4https://alfabank.ua/private-persons/cre ... ta-umovi-3
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casper12
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