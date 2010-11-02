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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5506550755085509

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 890
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
188
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
247
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
174
Всього голосів : 890
Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 20:46

У кого нибудь сохранилась ссылка на пост где офпред выкладывал очередность гашения денег на кредитке?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 20:55

  mephala написав:У кого нибудь сохранилась ссылка на пост где офпред выкладывал очередность гашения денег на кредитке?

посилання на пост не маю, але є посилання на дкбо.
п.3.4.13 додатку 4
https://alfabank.ua/private-persons/cre ... ta-umovi-3
casper12
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 22:45

Питання по розстрочці (не просте :D )
Розстрочкою користуюсь регулярно, але! Хочу завтра зробити покупку, чи не буде відмови по розстрочці, все таки кінець місяця, упадуть якісь відсотки чи я помиляюсь і все буде добре, розстрочку погодять?
Rainbow
 
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