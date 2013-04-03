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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5506550755085509

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 890
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
188
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
247
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
174
Всього голосів : 890
Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 20:46

У кого нибудь сохранилась ссылка на пост где офпред выкладывал очередность гашения денег на кредитке?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 20:55

  mephala написав:У кого нибудь сохранилась ссылка на пост где офпред выкладывал очередность гашения денег на кредитке?

посилання на пост не маю, але є посилання на дкбо.
п.3.4.13 додатку 4
https://alfabank.ua/private-persons/cre ... ta-umovi-3
casper12
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 22:45

Питання по розстрочці (не просте :D )
Розстрочкою користуюсь регулярно, але! Хочу завтра зробити покупку, чи не буде відмови по розстрочці, все таки кінець місяця, упадуть якісь відсотки чи я помиляюсь і все буде добре, розстрочку погодять?
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 06:14

  Rainbow написав:Питання по розстрочці (не просте :D )
Розстрочкою користуюсь регулярно, але! Хочу завтра зробити покупку, чи не буде відмови по розстрочці, все таки кінець місяця, упадуть якісь відсотки чи я помиляюсь і все буде добре, розстрочку погодять?
Нема відсотків по кредитках.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 07:46

  Rainbow написав:Питання по розстрочці (не просте :D )
Розстрочкою користуюсь регулярно, але! Хочу завтра зробити покупку, чи не буде відмови по розстрочці, все таки кінець місяця, упадуть якісь відсотки чи я помиляюсь і все буде добре, розстрочку погодять?

Если в течение месяца были непереведенные в рассрочки покупки по кошерным мсс, то КБ может помешать. А может и нет.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 07:51

  mephala написав:
  guntherhouse777 написав:Задачка для альфоведов.
На Максимке все в рассрочках, осталось 5К кредлимита.
1.В субботу клиент рассчитался в магазине на 1700 грн. Провелось во вторник.
2.В понедельник в 12-00 рассчитался в нете на 1700 грн. Проводка - в среду, в 11-00.
Тогда же, в понедельник, в 13-00 пополнил Максимку с ультры на 100 грн. по номеру счета. Проводка - в 15-00 того же дня.
3. В 16-00 рассчитался еще на 1700 грн. Проводка - в среду в 11-00.

Клиент желает получить на все рассрочки.
Вопрос: сколько рассрочек получит клиент и на какую сумму?


Клиент уже отправлял банку согласие на рассрочку?
Когда банк утверждает рассрочку и обнаружит что денег на карте стало больше (учитываются деньги только прошедшие распределение по счету насколько я правильно помню слова офпреда) чем в момент покупки товара то рассрочка не будет утверждена вообще.
третья покупка должна быть с рассрочкой.
а вот первая и вторая могут пролететь так как между покупкой и проведением денег на карте увеличилось. хотя там переплетение двух покупок. ХЗ как оно будет :mrgreen:

ЗЫ
viewtopic.php?p=4210136#p4210136


Рассрочка активирована по всем трем покупкам.
Единственное, по первой покупке рассрочка предоставлена на сумму 1600 грн., ибо пополнение в 100 грн. Алла посчитала как личные средства клиента.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 07:57

guntherhouse777
а можете уточнить когда клиент отправил согласие на рассрочку?
mephala
 
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