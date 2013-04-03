Питання по розстрочці (не просте ) Розстрочкою користуюсь регулярно, але! Хочу завтра зробити покупку, чи не буде відмови по розстрочці, все таки кінець місяця, упадуть якісь відсотки чи я помиляюсь і все буде добре, розстрочку погодять?
Rainbow написав:Питання по розстрочці (не просте ) Розстрочкою користуюсь регулярно, але! Хочу завтра зробити покупку, чи не буде відмови по розстрочці, все таки кінець місяця, упадуть якісь відсотки чи я помиляюсь і все буде добре, розстрочку погодять?
Rainbow написав:Питання по розстрочці (не просте ) Розстрочкою користуюсь регулярно, але! Хочу завтра зробити покупку, чи не буде відмови по розстрочці, все таки кінець місяця, упадуть якісь відсотки чи я помиляюсь і все буде добре, розстрочку погодять?
Если в течение месяца были непереведенные в рассрочки покупки по кошерным мсс, то КБ может помешать. А может и нет.
guntherhouse777 написав:Задачка для альфоведов. На Максимке все в рассрочках, осталось 5К кредлимита. 1.В субботу клиент рассчитался в магазине на 1700 грн. Провелось во вторник. 2.В понедельник в 12-00 рассчитался в нете на 1700 грн. Проводка - в среду, в 11-00. Тогда же, в понедельник, в 13-00 пополнил Максимку с ультры на 100 грн. по номеру счета. Проводка - в 15-00 того же дня. 3. В 16-00 рассчитался еще на 1700 грн. Проводка - в среду в 11-00.
Клиент желает получить на все рассрочки. Вопрос: сколько рассрочек получит клиент и на какую сумму?
Клиент уже отправлял банку согласие на рассрочку? Когда банк утверждает рассрочку и обнаружит что денег на карте стало больше (учитываются деньги только прошедшие распределение по счету насколько я правильно помню слова офпреда) чем в момент покупки товара то рассрочка не будет утверждена вообще. третья покупка должна быть с рассрочкой. а вот первая и вторая могут пролететь так как между покупкой и проведением денег на карте увеличилось. хотя там переплетение двух покупок. ХЗ как оно будет