Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 30 бер, 2018 10:58
mephala написав: guntherhouse777
а можете уточнить когда клиент отправил согласие на рассрочку?
Конечно.
1. Запрос пришел сразу после операции, согласие сразу.
Но когда сумма провелось по счету, пришло СМС не с "активована рассрочка", а по новой предложило. Клиент согласился, и тут же она активировалась.
2. Пришло предложение сразу после операции, сразу же клиент подтвердил, после проводки прошла смс с активацией.
3. После транзакции ничего не пришло, после проводки сразу же пришло предложение, клиент подтвердил, тут же она была активирована.
guntherhouse777
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 11:59
curiousobro написав: Rainbow написав:
Якщо карта ЕКО максимум, є 500 грн власних коштів (будуть зараховані 02.04) і робиш покупку на 10 тис, то буде кеш бек?
По ЭКО всегда будет, даже за свои.
А вот с рассрочкой могут быть ньюансы.
Дякую за відповіді, вже як буде. Кеш бек теж добре
Хороша знижка на холодильник лише 2 дні, тому треба купувати
Rainbow
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 15:12
Цей Бабак не тут сидить?
https://www.epravda.com.ua/news/2018/03/30/635524/
Вроді Альфа його кредити з ВТБ забрала.
Квесторе_поверніться
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 16:07
Alfa_Bank что в лиси сдохло? сэп-платеж от после 14:00 перешел сегодня в статус Завершен до 17:00. неу ж-то поменяли регламент 10-14-17 ?
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 17:05
как обстоят дела в банке с возвратом депозитов в иностр. валюте - у кого есть опыт?
Бекас
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 17:11
Бекас написав:
как обстоят дела в банке с возвратом депозитов в иностр. валюте - у кого есть опыт?
Отлично обстоят, без проблем возвращают, но естественно желательно за день позвонить в отделение и заказать нужную сумму.
slasva
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 17:13
Бекас написав:
как обстоят дела в банке с возвратом депозитов в иностр. валюте - у кого есть опыт?
Паршивенько. Суммы по предзаказу есть, но с мелочью - полный облом. Кратно полтиннику.
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wig
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 17:52
спасибо за ответы
Бекас
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