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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5507550855095510

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 890
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
188
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
247
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
174
Всього голосів : 890
Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 10:58

  mephala написав:guntherhouse777
а можете уточнить когда клиент отправил согласие на рассрочку?


Конечно.
1. Запрос пришел сразу после операции, согласие сразу.
Но когда сумма провелось по счету, пришло СМС не с "активована рассрочка", а по новой предложило. Клиент согласился, и тут же она активировалась.
2. Пришло предложение сразу после операции, сразу же клиент подтвердил, после проводки прошла смс с активацией.
3. После транзакции ничего не пришло, после проводки сразу же пришло предложение, клиент подтвердил, тут же она была активирована.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 11:59

  curiousobro написав:
  Rainbow написав:Якщо карта ЕКО максимум, є 500 грн власних коштів (будуть зараховані 02.04) і робиш покупку на 10 тис, то буде кеш бек?

По ЭКО всегда будет, даже за свои.
А вот с рассрочкой могут быть ньюансы.

Дякую за відповіді, вже як буде. Кеш бек теж добре :)
Хороша знижка на холодильник лише 2 дні, тому треба купувати :oops:
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 15:12

Цей Бабак не тут сидить?
https://www.epravda.com.ua/news/2018/03/30/635524/
Вроді Альфа його кредити з ВТБ забрала.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 16:07

Alfa_Bank

что в лиси сдохло?
сэп-платеж от после 14:00 перешел сегодня в статус Завершен до 17:00.
неу ж-то поменяли регламент 10-14-17 ?
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 17:05

Re: Альфа-Банк

как обстоят дела в банке с возвратом депозитов в иностр. валюте - у кого есть опыт?
Бекас
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 17:11

  Бекас написав:как обстоят дела в банке с возвратом депозитов в иностр. валюте - у кого есть опыт?

Отлично обстоят, без проблем возвращают, но естественно желательно за день позвонить в отделение и заказать нужную сумму.
slasva
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 17:13

Re: Альфа-Банк

  Бекас написав:как обстоят дела в банке с возвратом депозитов в иностр. валюте - у кого есть опыт?

Паршивенько. Суммы по предзаказу есть, но с мелочью - полный облом. Кратно полтиннику.
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wig
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 17:52

Re: Альфа-Банк

спасибо за ответы
Бекас
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 22:19

  wig написав:
  Бекас написав:как обстоят дела в банке с возвратом депозитов в иностр. валюте - у кого есть опыт?

Паршивенько. Суммы по предзаказу есть, но с мелочью - полный облом. Кратно полтиннику.

Ну дык вы к ним с мелочью приходите чтоб домазать до кратности 50 или 100 :D .
Указывайте промо-код: RJZBH4W при размещении заявки «Бонус к депозитам» на ФП МИНФИН и вы гарантированно получите +50 грн.
lov2108
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