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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5509551055115512>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 890
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
188
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
247
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
174
Всього голосів : 890
Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 17:11

  Фантом написав:Подскажите пожалуйста.
Какие отличия между Социальным Комфортом и Комфортом?
Только отсутствие абонплаты и доходного сейфа?
Как насчёт овердрафта?

30 kUAH бесплатно в банкомате снять можно по социальному
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 18:04

  Бекас написав:как обстоят дела в банке с возвратом депозитов в иностр. валюте - у кого есть опыт?

Валюта есть, но надо заказывать. Еще хотят удержать 1% за снятие с текущего счета. лично мне пришлось открыть для этого ультру. Советую всем звонить и заранее все уточнять.
Nanet
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 19:57

Re: Альфа-Банк

пополнил дебетку, после перевел на Сбер, по итогу в конце месяца попал на офер, что сделал не так?
или на дебетке необходимо ожидать проводку по счету сутки, а не когда средства становятся доступными на карте?
anis
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 20:05

Re: Альфа-Банк

  anis написав:пополнил дебетку, после перевел на Сбер

шо за дебетка?
точно Сбер, може ДохСейф? Хотя если бы на ДохСейф, то просто вернулось взад бы на дебетку :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 20:12

clientage
дебетка з/п
1.03 пополняю в банкомате, после прихода смс, и появления средств на карте в тот же день, кидаю их на сбердепо Вклад Ощадний, на дебетке 0
по итогу 30.03 приходит Списання процентів за овердрафт
Раньше такого не было, всегда пополнял и скидывал на сбер, овера никогда не было, или поменялись регламенты в работе у Аллы?
anis
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 20:30

  anis написав:clientage
дебетка з/п
1.03 пополняю в банкомате, после прихода смс, и появления средств на карте в тот же день, кидаю их на сбердепо Вклад Ощадний, на дебетке 0
по итогу 30.03 приходит Списання процентів за овердрафт
Раньше такого не было, всегда пополнял и скидывал на сбер, овера никогда не было, или поменялись регламенты в работе у Аллы?

В Пакетных картах овера нет по определению, в Дебютах(Клас) овер возможен по операциям в неопервремя.
Зачисление на картсчет пополняшки через АТМ происходит на следующий опердень, пополняха на Сбер проходит текущим оперднем... вот и кумекайте :)
В каком Пакете обслуживается ваша зарплатка, в котором часу делали пополняху и перевод на Сбер?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 20:31

Re: Альфа-Банк

Коллеги, когда-то здесь писали формулу, как высчитать дату платежа по кредитке Максимум голд. В частности, если моя дата договора 4 число, когда нужно платить по кредитке?
Andrew75
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 20:32

anis По дебетным пакетным картам согласно их тарифам https://alfabank.ua/upload/fgvfl.pdf
16 Відсотки за користування несанкціонованою кредитною заборгованістю Не нараховуються
Это попался Комфорт ФГВФО. Такое по всем дебеткам. Пишите, звоните - все вернут взад.
Тоже год-два назад попал, все вернули.
lel
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 20:36

  Andrew75 написав:Коллеги, когда-то здесь писали формулу, как высчитать дату платежа по кредитке Максимум голд. В частности, если моя дата договора 4 число, когда нужно платить по кредитке?

Последний день грейса для Голда 4 + 25 = 29 апреля, т.к. это Вс. то загаситься нуна (шобы провелось по картсчету) в Пт. 27го до 17:00
А ОфПред рекомендует сохранять СМСки, там все честно :P :P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 20:39

  clientage написав:
  Andrew75 написав:Коллеги, когда-то здесь писали формулу, как высчитать дату платежа по кредитке Максимум голд. В частности, если моя дата договора 4 число, когда нужно платить по кредитке?

Последний день грейса для Голда 4 + 25 = 29 апреля, т.к. это Вс. то загаситься нуна (шобы провелось по картсчету) в Пт. 27го до 17:00

А как там учитывать количество дней в месяце, 28, 30 либо 31?
Andrew75
 
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