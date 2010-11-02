30 kUAH бесплатно в банкомате снять можно по социальному
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 01 кві, 2018 17:11
30 kUAH бесплатно в банкомате снять можно по социальному
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Нед 01 кві, 2018 18:04
Додано: Нед 01 кві, 2018 19:57
Re: Альфа-Банк
пополнил дебетку, после перевел на Сбер, по итогу в конце месяца попал на офер, что сделал не так?
или на дебетке необходимо ожидать проводку по счету сутки, а не когда средства становятся доступными на карте?
Додано: Нед 01 кві, 2018 20:05
Re: Альфа-Банк
шо за дебетка?
точно Сбер, може ДохСейф? Хотя если бы на ДохСейф, то просто вернулось взад бы на дебетку
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 01 кві, 2018 20:12
clientage
дебетка з/п
1.03 пополняю в банкомате, после прихода смс, и появления средств на карте в тот же день, кидаю их на сбердепо Вклад Ощадний, на дебетке 0
по итогу 30.03 приходит Списання процентів за овердрафт
Раньше такого не было, всегда пополнял и скидывал на сбер, овера никогда не было, или поменялись регламенты в работе у Аллы?
Додано: Нед 01 кві, 2018 20:30
В Пакетных картах овера нет по определению, в Дебютах(Клас) овер возможен по операциям в неопервремя.
Зачисление на картсчет пополняшки через АТМ происходит на следующий опердень, пополняха на Сбер проходит текущим оперднем... вот и кумекайте
В каком Пакете обслуживается ваша зарплатка, в котором часу делали пополняху и перевод на Сбер?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 01 кві, 2018 20:31
Re: Альфа-Банк
Коллеги, когда-то здесь писали формулу, как высчитать дату платежа по кредитке Максимум голд. В частности, если моя дата договора 4 число, когда нужно платить по кредитке?
Додано: Нед 01 кві, 2018 20:32
anis По дебетным пакетным картам согласно их тарифам
16 Відсотки за користування несанкціонованою кредитною заборгованістю Не нараховуються
Это попался Комфорт ФГВФО. Такое по всем дебеткам. Пишите, звоните - все вернут взад.
Тоже год-два назад попал, все вернули.
Додано: Нед 01 кві, 2018 20:36
Последний день грейса для Голда 4 + 25 = 29 апреля, т.к. это Вс. то загаситься нуна (шобы провелось по картсчету) в Пт. 27го до 17:00
А ОфПред рекомендует сохранять СМСки, там все честно
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 01 кві, 2018 20:39
А как там учитывать количество дней в месяце, 28, 30 либо 31?
реклама
|