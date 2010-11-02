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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 01 кві, 2018 20:43
Andrew75 Никак. Пляшите от 4 числа + 25 дней.
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lel
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Додано: Нед 01 кві, 2018 20:44
Спасибо.
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Andrew75
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Додано: Нед 01 кві, 2018 20:48
Andrew75 написав: clientage написав: Andrew75 написав:
Коллеги, когда-то здесь писали формулу, как высчитать дату платежа по кредитке Максимум голд. В частности, если моя дата договора 4 число, когда нужно платить по кредитке?
Последний день грейса для Голда 4 + 25 = 29 апреля, т.к. это Вс. то загаситься нуна (шобы провелось по картсчету) в Пт. 27го до 17:00
А как там учитывать количество дней в месяце, 28, 30 либо 31?
ну календарный мес учитывается, т.е. где 30, где 31, 28, 29 дн, но вот для 4го числа НЕТ перехода через месяц то
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Нед 01 кві, 2018 20:52
BBC написав: Фантом написав:
Подскажите пожалуйста.
Какие отличия между Социальным Комфортом и Комфортом?
Только отсутствие абонплаты и доходного сейфа?
Как насчёт овердрафта?
30 kUAH бесплатно в банкомате снять можно по социальному
+ по социальной ещё предусмотрен % на остаток?...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
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Додано: Нед 01 кві, 2018 21:22
lel написав:Andrew75
Никак. Пляшите от 4 числа + 25 дней.
Почему 25 дней,что платеж 5 дней идет?
У меня Договор 5 числа,хотел завтра погаситься.
что, я пролетел?
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mihasik
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Додано: Нед 01 кві, 2018 22:20
clientage написав:
В каком Пакете обслуживается ваша зарплатка, в котором часу делали пополняху и перевод на Сбер?
Пакет услуг ZERO
пополнение 17.06
перевод 17.07
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anis
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Додано: Нед 01 кві, 2018 22:28
все збігається, по зеро овер платний
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Додано: Нед 01 кві, 2018 22:29
anis написав: clientage написав:
В каком Пакете обслуживается ваша зарплатка, в котором часу делали пополняху и перевод на Сбер?
Пакет услуг ZERO
пополнение 17.06
перевод 17.07
Пакет это: Комфорт, Ультра и Блэк,-- по которым овера и нет. По всем остальным картам есть овер, особенно при пополнении внеопер время. Гляньте по выписке когда произошло зачислении средст на картсчет, вот тогда и мона было пополнить Сбер без последствий.
Пополняйте картсчет через АТМ или кассу БЕЗ карты (или офлайн) и в опервремя (до 17:00) и будет вам счастье.
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Нед 01 кві, 2018 22:40
clientage написав:
Пополняйте картсчет через АТМ
пополняю всегда через АТМ без карты, по выписке пополнение идет как Зачисление перевода MoneySend, может из-за этого?
обычно пополнение идет Поповнення картк.рахунку готівковими коштами через АТМ
проводка за пополнение 03.03.2018
проводка за перевод 02.03.2018
в другие дни были проводки за пополнение 23.03.2018
за перевод 21.03.2018 и они прошли без овера.
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anis
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Додано: Нед 01 кві, 2018 22:50
anis написав: clientage написав:
Пополняйте картсчет через АТМ
пополняю всегда через АТМ без карты, по выписке пополнение идет как Зачисление перевода MoneySend, может из-за этого?
обычно пополнение идет Поповнення картк.рахунку готівковими коштами через АТМ
манисенд?
а вы в АТМ пополняете или в ТСО(ПТКС) типа АйБокс?
ну гляньте ж выписку в МАБе
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