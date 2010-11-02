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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5510551155125513>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 890
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
188
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
247
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
174
Всього голосів : 890
Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 20:43

Andrew75 Никак. Пляшите от 4 числа + 25 дней.
lel
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 20:44

Re: Альфа-Банк

Спасибо.
Andrew75
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 20:48

  Andrew75 написав:
  clientage написав:
  Andrew75 написав:Коллеги, когда-то здесь писали формулу, как высчитать дату платежа по кредитке Максимум голд. В частности, если моя дата договора 4 число, когда нужно платить по кредитке?

Последний день грейса для Голда 4 + 25 = 29 апреля, т.к. это Вс. то загаситься нуна (шобы провелось по картсчету) в Пт. 27го до 17:00

А как там учитывать количество дней в месяце, 28, 30 либо 31?

ну календарный мес учитывается, т.е. где 30, где 31, 28, 29 дн, но вот для 4го числа НЕТ перехода через месяц то :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 20:52

  BBC написав:
  Фантом написав:Подскажите пожалуйста.
Какие отличия между Социальным Комфортом и Комфортом?
Только отсутствие абонплаты и доходного сейфа?
Как насчёт овердрафта?

30 kUAH бесплатно в банкомате снять можно по социальному

+ по социальной ещё предусмотрен % на остаток?...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Тракторист
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 21:22

  lel написав:Andrew75 Никак. Пляшите от 4 числа + 25 дней.

Почему 25 дней,что платеж 5 дней идет?

У меня Договор 5 числа,хотел завтра погаситься.
что, я пролетел?
mihasik
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 22:20

Re: Альфа-Банк

  clientage написав:В каком Пакете обслуживается ваша зарплатка, в котором часу делали пополняху и перевод на Сбер?

Пакет услуг ZERO
пополнение 17.06
перевод 17.07
anis
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 22:28

все збігається, по зеро овер платний
casper12
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 22:29

  anis написав:
  clientage написав:В каком Пакете обслуживается ваша зарплатка, в котором часу делали пополняху и перевод на Сбер?

Пакет услуг ZERO
пополнение 17.06
перевод 17.07

Пакет это: Комфорт, Ультра и Блэк,-- по которым овера и нет. По всем остальным картам есть овер, особенно при пополнении внеопер время. Гляньте по выписке когда произошло зачислении средст на картсчет, вот тогда и мона было пополнить Сбер без последствий.
Пополняйте картсчет через АТМ или кассу БЕЗ карты (или офлайн) и в опервремя (до 17:00) и будет вам счастье.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 22:40

Re: Альфа-Банк

  clientage написав:Пополняйте картсчет через АТМ

пополняю всегда через АТМ без карты, по выписке пополнение идет как Зачисление перевода MoneySend, может из-за этого?
обычно пополнение идет Поповнення картк.рахунку готівковими коштами через АТМ

проводка за пополнение 03.03.2018
проводка за перевод 02.03.2018


в другие дни были проводки за пополнение 23.03.2018
за перевод 21.03.2018 и они прошли без овера.
anis
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 22:50

  anis написав:
  clientage написав:Пополняйте картсчет через АТМ

пополняю всегда через АТМ без карты, по выписке пополнение идет как Зачисление перевода MoneySend, может из-за этого?
обычно пополнение идет Поповнення картк.рахунку готівковими коштами через АТМ

манисенд?
а вы в АТМ пополняете или в ТСО(ПТКС) типа АйБокс?
ну гляньте ж выписку в МАБе :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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