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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5510551155125513

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 890
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
188
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
247
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
174
Всього голосів : 890
Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 22:56

  clientage написав:
  anis написав:
  clientage написав:Пополняйте картсчет через АТМ

пополняю всегда через АТМ без карты, по выписке пополнение идет как Зачисление перевода MoneySend, может из-за этого?
обычно пополнение идет Поповнення картк.рахунку готівковими коштами через АТМ

манисенд?
а вы в АТМ пополняете или в ТСО(ПТКС) типа АйБокс?
ну гляньте ж выписку в МАБе :wink:

из выписки Зачисление перевода MoneySend (VIRMENSKYI LANE., 2(ATM01427), KHARKIV, UKR,MCC 6536)
ATM терминал в отделении банка
anis
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 23:02

  anis написав:
  clientage написав:а вы в АТМ пополняете или в ТСО(ПТКС) типа АйБокс?
ну гляньте ж выписку в МАБе :wink:

из выписки Зачисление перевода MoneySend (VIRMENSKYI LANE., 2(ATM01427), KHARKIV, UKR,MCC 6536)
ATM терминал в отделении банка

Ну это перевод (он вааще 2дн выполняется, небойсь 5 марта и пришёл на счет)
следут, все таки, научиться различать банкомат и терминал, операции пополнения и перевода :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлень: 24068
З нами з: 08.12.07
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 23:05

  clientage написав:
  anis написав:
  clientage написав:а вы в АТМ пополняете или в ТСО(ПТКС) типа АйБокс?
ну гляньте ж выписку в МАБе :wink:

из выписки Зачисление перевода MoneySend (VIRMENSKYI LANE., 2(ATM01427), KHARKIV, UKR,MCC 6536)
ATM терминал в отделении банка

Ну это перевод (он вааще 2дн выполняется, небойсь 5 марта и пришёл на счет)
следут, все таки, научиться различать банкомат и терминал, операции пополнения и перевода :(

зашло все 3го по выписке, просто раньше такого не наблюдалось, или все из-за того что до 17оо не успел., а пополнил в 17.06

(там же без овера прошло пополнение было 21.03 в первой половине дня
проводки за пополнение 23.03.2018
за перевод 21.03.2018 и они прошли без овера.)
anis
 
Повідомлень: 1571
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 23:14

  anis написав:зашло все 3го по выписке, просто раньше такого не наблюдалось, или все из-за того что до 17оо не успел., а пополнил в 17.06

(там же без овера прошло пополнение было 21.03 в первой половине дня
проводки за пополнение 23.03.2018
за перевод 21.03.2018 и они прошли без овера.)

ну даа, 3.03 рабочий день был :)
21го тоже манисенд был?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлень: 24068
З нами з: 08.12.07
Подякував: 1939 раз.
Подякували: 2704 раз.
 
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1
Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 23:17

  clientage написав:
  anis написав:зашло все 3го по выписке, просто раньше такого не наблюдалось, или все из-за того что до 17оо не успел., а пополнил в 17.06

(там же без овера прошло пополнение было 21.03 в первой половине дня
проводки за пополнение 23.03.2018
за перевод 21.03.2018 и они прошли без овера.)

ну даа, 3.03 рабочий день был :)
21го тоже манисенд был?

да, тот же альфовский терминал
пополнение карты по номеру было 20го 20 скинуто на сбер
по счету проводка 21го перевод
23го зачисление
без овера
anis
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 23:24

Re: Альфа-Банк

  clientage написав:различать банкомат и терминал

в чем отличие пополнения карты по номер через альфовский терминал или же через альфовский cash-in банкомат?
кроме выписок и МСС, регламент зачислений в таких операциях разный?
anis
 
Повідомлень: 1571
З нами з: 22.11.15
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  #<1 ... 5510551155125513
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