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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 01 кві, 2018 22:56
clientage написав: anis написав: clientage написав:
Пополняйте картсчет через АТМ
пополняю всегда через АТМ без карты, по выписке пополнение идет как Зачисление перевода MoneySend, может из-за этого?
обычно пополнение идет Поповнення картк.рахунку готівковими коштами через АТМ
манисенд?
а вы в АТМ пополняете или в ТСО(ПТКС) типа АйБокс?
ну гляньте ж выписку в МАБе
из выписки Зачисление перевода MoneySend (VIRMENSKYI LANE., 2(ATM01427), KHARKIV, UKR,MCC 6536)
ATM терминал в отделении банка
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anis
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Додано: Нед 01 кві, 2018 23:02
anis написав: clientage написав:
а вы в АТМ пополняете или в ТСО(ПТКС) типа АйБокс?
ну гляньте ж выписку в МАБе
из выписки Зачисление перевода MoneySend (VIRMENSKYI LANE., 2(ATM01427), KHARKIV, UKR,MCC 6536)
ATM терминал в отделении банка
Ну это перевод (он вааще 2дн выполняется, небойсь 5 марта и пришёл на счет)
следут, все таки, научиться различать банкомат и терминал, операции пополнения и перевода
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Нед 01 кві, 2018 23:05
clientage написав: anis написав: clientage написав:
а вы в АТМ пополняете или в ТСО(ПТКС) типа АйБокс?
ну гляньте ж выписку в МАБе
из выписки Зачисление перевода MoneySend (VIRMENSKYI LANE., 2(ATM01427), KHARKIV, UKR,MCC 6536)
ATM терминал в отделении банка
Ну это перевод (он вааще 2дн выполняется, небойсь 5 марта и пришёл на счет)
следут, все таки, научиться различать банкомат и терминал, операции пополнения и перевода
зашло все 3го по выписке, просто раньше такого не наблюдалось, или все из-за того что до 17оо не успел., а пополнил в 17.06
(там же без овера прошло пополнение было 21.03 в первой половине дня
проводки за пополнение 23.03.2018
за перевод 21.03.2018 и они прошли без овера.)
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Додано: Нед 01 кві, 2018 23:14
anis написав:
зашло все 3го по выписке, просто раньше такого не наблюдалось, или все из-за того что до 17оо не успел., а пополнил в 17.06
(там же без овера прошло пополнение было 21.03 в первой половине дня
проводки за пополнение 23.03.2018
за перевод 21.03.2018 и они прошли без овера.)
ну даа, 3.03 рабочий день был
21го тоже манисенд был?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Нед 01 кві, 2018 23:17
clientage написав: anis написав:
зашло все 3го по выписке, просто раньше такого не наблюдалось, или все из-за того что до 17оо не успел., а пополнил в 17.06
(там же без овера прошло пополнение было 21.03 в первой половине дня
проводки за пополнение 23.03.2018
за перевод 21.03.2018 и они прошли без овера.)
ну даа, 3.03 рабочий день был
21го тоже манисенд был?
да, тот же альфовский терминал
пополнение карты по номеру было 20го 20 скинуто на сбер
по счету проводка 21го перевод
23го зачисление
без овера
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anis
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Додано: Нед 01 кві, 2018 23:24
clientage написав:
различать банкомат и терминал
в чем отличие пополнения карты по номер через альфовский терминал или же через альфовский cash-in банкомат?
кроме выписок и МСС, регламент зачислений в таких операциях разный?
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Додано: Пон 02 кві, 2018 07:35
Хто підкаже? Сьогодні 02 квітня зроблю покупку на 5 000 подам смс на розстрочку. 04-05 проводка з фактичним переведенням у розстрочку очікується. А завтра 03 квітня я роблю платіж на карту - гашу грейс на 3 000. Розстрочку активують на 5 000? Чи на 2 000?
Гаряча дає різні варіанти. Я схиляють до 2 000.
Дякую.
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Додано: Пон 02 кві, 2018 07:44
Viz написав:Хто підкаже? Сьогодні 02 квітня зроблю покупку на 5 000 подам смс на розстрочку. 04-05 проводка з фактичним переведенням у розстрочку очікується. А завтра 03 квітня я роблю платіж на карту - гашу грейс на 3 000. Розстрочку активують на 5 000? Чи на 2 000?
Гаряча дає різні варіанти. Я схиляють до 2 000.
Дякую.
Кешбек за минулий місяць якось потрібно врахувати.
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Додано: Пон 02 кві, 2018 07:47
mihasik написав: lel написав:Andrew75
Никак. Пляшите от 4 числа + 25 дней.
Почему 25 дней,что платеж 5 дней идет?
У меня Договор 5 числа,хотел завтра погаситься.
что, я пролетел?
У меня договор от 6-го гасил в пятницу.
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