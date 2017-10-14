Альфа-Банк
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Додано: Пон 02 кві, 2018 10:41
Viz написав:
Хто підкаже? Сьогодні 02 квітня зроблю покупку на 5 000 подам смс на розстрочку. 04-05 проводка з фактичним переведенням у розстрочку очікується. А завтра 03 квітня я роблю платіж на карту - гашу грейс на 3 000. Розстрочку активують на 5 000? Чи на 2 000?
Гаряча дає різні варіанти. Я схиляють до 2 000.
Дякую.
якщо гасите грейс чого сьогодні це не зробити?
дочекатись поки пройде розподіл по рахунку а тоді вже робити покупку.
mephala
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Додано: Пон 02 кві, 2018 13:38
mephala Чекати не завжди виходить... В четвер будемо знати розвязку. Представник тут навряд чи підкаже.
Viz
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Додано: Пон 02 кві, 2018 13:39
IMPRINTER написав:
что в лиси сдохло?
сэп-платеж от после 14:00 перешел сегодня в статус Завершен до 17:00.
неу ж-то поменяли регламент 10-14-17 ?
Так что это было ?
Просто глюк ?
Эстония - на месте ?
mustbe
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Додано: Пон 02 кві, 2018 14:17
Колеги, нагадайте по МаксимумВорлд:
Якщо завтра РД, а є ще пару сум в блоці, то іх можна не гасити сьогодні -завтра, щоб не попасти на 60 грн абонки ?
maxprofit
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Додано: Пон 02 кві, 2018 14:27
Alfa_Bank написав:
Акция "Палаючі вихідні" -
https://alfabank.ua/promo/10-vidsotkiv- ... vse?show=1
Минимальная сумма Вознаграждения - 30 грн. с учетом налогов (с вычетом налогов 24,15 грн.). Максимальная сумма Вознаграждения - 400 грн. с учетом налогов (с вычетом налогов 322 грн.).
Сроки выплаты Возмещения - в течение 30 дней с даты завершения действия Акции.
На операции в МАБе КешБек не распространяется.
Есть фонд, но этого дожно быть достаточно.
Кому то приехал кишмиш по этой акции ?
mustbe
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Додано: Пон 02 кві, 2018 14:44
maxprofit написав:
Колеги, нагадайте по МаксимумВорлд:
Якщо завтра РД, а є ще пару сум в блоці, то іх можна не гасити сьогодні -завтра, щоб не попасти на 60 грн абонки ?
Если до конца дня РД они остануться в блоке то можно не гасить.
Aps
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Додано: Пон 02 кві, 2018 14:57
Viz написав: mephala
Чекати не завжди виходить... В четвер будемо знати розвязку. Представник тут навряд чи підкаже.
судя по описанному случаю чуть ранее предложит рассрочку на 2К
maxprofit написав:
Колеги, нагадайте по МаксимумВорлд:
Якщо завтра РД, а є ще пару сум в блоці, то іх можна не гасити сьогодні -завтра, щоб не попасти на 60 грн абонки ?
от завтра и посмотрите. офпред ранее говорила что после 9 утра в РД уже смело можно калькулировать сумму для погашения что бы не попасть на РКО. единственно с платой за смски у аллы были шуры муры.
mephala
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Додано: Пон 02 кві, 2018 15:15
mephala написав:
от завтра и посмотрите. офпред ранее говорила что после 9 утра в РД уже смело можно калькулировать сумму для погашения что бы не попасть на РКО. единственно с платой за смски у аллы были шуры муры.
Офпред недавно поправилась, что при погашении в РД ничего не гарантируется.
После ее сообщения с максимкой играюсь дальше в гашением в РД, а вот по ЭКО гашусь перед РД, там 3.5% выливается в существенную сумму, если покращат.
шуры муры с СМСки фиксятся пушами.
curiousobro
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Додано: Пон 02 кві, 2018 15:17
curiousobro написав:
После ее сообщения с максимкой играюсь дальше в гашением в РД, а вот по ЭКО гашусь перед РД, там 3.5% выливается в существенную сумму, если покращат.
2 месяца кредитка на полке , а в выписке
30.03.2018 30.03.2018 Комісійні доходи по ПК фіз.осіб за обслуговування неактивного рахунку - 0,99
никому не верю
sens
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