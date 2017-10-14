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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 890
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
188
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
247
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
174
Всього голосів : 890
Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 10:41

  Viz написав:Хто підкаже? Сьогодні 02 квітня зроблю покупку на 5 000 подам смс на розстрочку. 04-05 проводка з фактичним переведенням у розстрочку очікується. А завтра 03 квітня я роблю платіж на карту - гашу грейс на 3 000. Розстрочку активують на 5 000? Чи на 2 000?

Гаряча дає різні варіанти. Я схиляють до 2 000.

Дякую.


якщо гасите грейс чого сьогодні це не зробити?
дочекатись поки пройде розподіл по рахунку а тоді вже робити покупку.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 13:38

mephala

Чекати не завжди виходить... В четвер будемо знати розвязку. Представник тут навряд чи підкаже.
Viz
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 13:39

  IMPRINTER написав:что в лиси сдохло?
сэп-платеж от после 14:00 перешел сегодня в статус Завершен до 17:00.
неу ж-то поменяли регламент 10-14-17 ?

Так что это было ?
Просто глюк ?
Эстония - на месте ?
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 14:17

Re: Альфа-Банк

Колеги, нагадайте по МаксимумВорлд:
Якщо завтра РД, а є ще пару сум в блоці, то іх можна не гасити сьогодні -завтра, щоб не попасти на 60 грн абонки ?
maxprofit
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 14:27

Акция "Палаючі вихідні"

  Alfa_Bank написав:Акция "Палаючі вихідні" - https://alfabank.ua/promo/10-vidsotkiv- ... vse?show=1

Минимальная сумма Вознаграждения - 30 грн. с учетом налогов (с вычетом налогов 24,15 грн.). Максимальная сумма Вознаграждения - 400 грн. с учетом налогов (с вычетом налогов 322 грн.).

Сроки выплаты Возмещения - в течение 30 дней с даты завершения действия Акции.
На операции в МАБе КешБек не распространяется.
Есть фонд, но этого дожно быть достаточно.

Кому то приехал кишмиш по этой акции ?
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 14:44

  maxprofit написав:Колеги, нагадайте по МаксимумВорлд:
Якщо завтра РД, а є ще пару сум в блоці, то іх можна не гасити сьогодні -завтра, щоб не попасти на 60 грн абонки ?


Если до конца дня РД они остануться в блоке то можно не гасить.
Aps
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 14:57

  Viz написав:mephala

Чекати не завжди виходить... В четвер будемо знати розвязку. Представник тут навряд чи підкаже.


судя по описанному случаю чуть ранее предложит рассрочку на 2К

  maxprofit написав:Колеги, нагадайте по МаксимумВорлд:
Якщо завтра РД, а є ще пару сум в блоці, то іх можна не гасити сьогодні -завтра, щоб не попасти на 60 грн абонки ?


от завтра и посмотрите. офпред ранее говорила что после 9 утра в РД уже смело можно калькулировать сумму для погашения что бы не попасть на РКО. единственно с платой за смски у аллы были шуры муры.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 15:15

  mephala написав:от завтра и посмотрите. офпред ранее говорила что после 9 утра в РД уже смело можно калькулировать сумму для погашения что бы не попасть на РКО. единственно с платой за смски у аллы были шуры муры.


Офпред недавно поправилась, что при погашении в РД ничего не гарантируется.

После ее сообщения с максимкой играюсь дальше в гашением в РД, а вот по ЭКО гашусь перед РД, там 3.5% выливается в существенную сумму, если покращат.

шуры муры с СМСки фиксятся пушами.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 15:17

Re: Альфа-Банк

  curiousobro написав:После ее сообщения с максимкой играюсь дальше в гашением в РД, а вот по ЭКО гашусь перед РД, там 3.5% выливается в существенную сумму, если покращат.

2 месяца кредитка на полке , а в выписке

30.03.2018 30.03.2018 Комісійні доходи по ПК фіз.осіб за обслуговування неактивного рахунку - 0,99
никому не верю
sens
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