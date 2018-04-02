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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 02 кві, 2018 17:11
Воспользовался сервисом заказа дебитной карты через сайт банк, по истечению озвученного периода карта не получена.
Мое фактическое проживание г. Киев, прописан в Черкасской обл., эти данные были указаны в форме заказа. Сегодня позвонили спросить, могу ли я подъехать забрать карту в город Черкасской обл. из соседнего района (с которым я прописан)
, человек, озвучивший данное предложение не владел информацией об указанных мной данных. Потом перезвонил уведомить, что в течение недели карту доставят в Киев ...
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Додано: Пон 02 кві, 2018 18:36
mihasik написав: Інкогніто написав:
mihasik написав:[quote="4337602:lel"]Andrew75 Никак. Пляшите от 4 числа + 25 дней.
Почему 25 дней,что платеж 5 дней идет?
У меня Договор 5 числа,хотел завтра погаситься.
что, я пролетел?
У меня договор от 6-го гасил в пятницу.
Теперь вы до 6~го не пользуетесь картой,чтоб в минус не загнать?[/quote]При необходимости плачу, рассчитывая на рассрочку.
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Додано: Пон 02 кві, 2018 18:49
Кешбек выплатили. Уже пересчитал - все четко. СМС не приходило.
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Додано: Пон 02 кві, 2018 18:58
Інкогніто написав:
При необходимости плачу, рассчитывая на рассрочку.
Т.е. если сегодня карта погашена,а РД 5 числа,то до 5~го можно брать рассрочку,она никак не повлиет?
А вот мелкие траты,как я понял,лучше до расчетного дня не делать,попадешь на 60грн!?
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Додано: Пон 02 кві, 2018 19:09
Бонусы по кредитке ЕКО Максимум начисляют за оплату через интернет за рубежом или только по Украине ?
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