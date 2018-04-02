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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 891
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
189
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
247
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
174
Всього голосів : 891
Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 17:11

Воспользовался сервисом заказа дебитной карты через сайт банк, по истечению озвученного периода карта не получена.
Мое фактическое проживание г. Киев, прописан в Черкасской обл., эти данные были указаны в форме заказа. Сегодня позвонили спросить, могу ли я подъехать забрать карту в город Черкасской обл. из соседнего района (с которым я прописан) :shock: , человек, озвучивший данное предложение не владел информацией об указанных мной данных. Потом перезвонил уведомить, что в течение недели карту доставят в Киев ... :x
Endeavour
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 18:36

Re: Альфа-Банк

mihasik написав:
  Інкогніто написав:
mihasik написав:[quote="4337602:lel"]Andrew75 Никак. Пляшите от 4 числа + 25 дней.

Почему 25 дней,что платеж 5 дней идет?

У меня Договор 5 числа,хотел завтра погаситься.
что, я пролетел?


У меня договор от 6-го гасил в пятницу.

Теперь вы до 6~го не пользуетесь картой,чтоб в минус не загнать?[/quote]При необходимости плачу, рассчитывая на рассрочку.
Інкогніто
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 18:49

Re: Альфа-Банк

Кешбек выплатили. Уже пересчитал - все четко. СМС не приходило.
lel
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 18:58

  Інкогніто написав:При необходимости плачу, рассчитывая на рассрочку.

Т.е. если сегодня карта погашена,а РД 5 числа,то до 5~го можно брать рассрочку,она никак не повлиет?
А вот мелкие траты,как я понял,лучше до расчетного дня не делать,попадешь на 60грн!?
mihasik
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 19:09

Re: Альфа-Банк

Бонусы по кредитке ЕКО Максимум начисляют за оплату через интернет за рубежом или только по Украине ?
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 20:50

На максимуме КБ 500грн в лимите?
Налог так же снимается?
mihasik
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 22:20

  mihasik написав:
  Інкогніто написав:При необходимости плачу, рассчитывая на рассрочку.

Т.е. если сегодня карта погашена,а РД 5 числа,то до 5~го можно брать рассрочку,она никак не повлиет?
А вот мелкие траты,как я понял,лучше до расчетного дня не делать,попадешь на 60грн!?


Если до или аккуратно в РД загасить траты вне рассрочки, то 60 грн не спишет.
Можно потратить, заработать кешбек и погасить.
Інкогніто
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 09:08

  mustbe написав:
  Alfa_Bank написав:Акция "Палаючі вихідні" - https://alfabank.ua/promo/10-vidsotkiv- ... vse?show=1

Минимальная сумма Вознаграждения - 30 грн. с учетом налогов (с вычетом налогов 24,15 грн.). Максимальная сумма Вознаграждения - 400 грн. с учетом налогов (с вычетом налогов 322 грн.).

Сроки выплаты Возмещения - в течение 30 дней с даты завершения действия Акции.
На операции в МАБе КешБек не распространяется.
Есть фонд, но этого дожно быть достаточно.

Кому то приехал кишмиш по этой акции ?


Да всё давно на месте.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 10:02

Re: Альфа-Банк

по ЭКО от 15 грн. за смс никак не сбежать?
yuri1978
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 10:04

  Ratatui написав:
  mustbe написав:
  Alfa_Bank написав:Акция "Палаючі вихідні" - https://alfabank.ua/promo/10-vidsotkiv- ... vse?show=1

Кому то приехал кишмиш по этой акции ?

Да всё давно на месте.

А мне ничего не приехало.
Написал нашей Алле в личку
mustbe
 
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