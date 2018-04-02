Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 02 кві, 2018 17:11
Воспользовался сервисом заказа дебитной карты через сайт банк, по истечению озвученного периода карта не получена.
Мое фактическое проживание г. Киев, прописан в Черкасской обл., эти данные были указаны в форме заказа. Сегодня позвонили спросить, могу ли я подъехать забрать карту в город Черкасской обл. из соседнего района (с которым я прописан)
, человек, озвучивший данное предложение не владел информацией об указанных мной данных. Потом перезвонил уведомить, что в течение недели карту доставят в Киев ...
Endeavour
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Додано: Пон 02 кві, 2018 18:36
mihasik написав: Інкогніто написав: mihasik написав:[quote="4337602:lel"] Andrew75 Никак. Пляшите от 4 числа + 25 дней.
Почему 25 дней,что платеж 5 дней идет?
У меня Договор 5 числа,хотел завтра погаситься.
что, я пролетел?
У меня договор от 6-го гасил в пятницу.
Теперь вы до 6~го не пользуетесь картой,чтоб в минус не загнать?[/quote]При необходимости плачу, рассчитывая на рассрочку.
Інкогніто
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Додано: Пон 02 кві, 2018 18:49
Кешбек выплатили. Уже пересчитал - все четко. СМС не приходило.
lel
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Додано: Пон 02 кві, 2018 18:58
Інкогніто написав:
При необходимости плачу, рассчитывая на рассрочку.
Т.е. если сегодня карта погашена,а РД 5 числа,то до 5~го можно брать рассрочку,она никак не повлиет?
А вот мелкие траты,как я понял,лучше до расчетного дня не делать,попадешь на 60грн!?
mihasik
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Додано: Пон 02 кві, 2018 19:09
Бонусы по кредитке ЕКО Максимум начисляют за оплату через интернет за рубежом или только по Украине ?
SILVER_UA
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Додано: Пон 02 кві, 2018 20:50
На максимуме КБ 500грн в лимите?
Налог так же снимается?
mihasik
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Додано: Пон 02 кві, 2018 22:20
mihasik написав: Інкогніто написав:
При необходимости плачу, рассчитывая на рассрочку.
Т.е. если сегодня карта погашена,а РД 5 числа,то до 5~го можно брать рассрочку,она никак не повлиет?
А вот мелкие траты,как я понял,лучше до расчетного дня не делать,попадешь на 60грн!?
Если до или аккуратно в РД загасить траты вне рассрочки, то 60 грн не спишет.
Можно потратить, заработать кешбек и погасить.
Інкогніто
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Додано: Вів 03 кві, 2018 09:08
mustbe написав: Alfa_Bank написав:
Акция "Палаючі вихідні" -
https://alfabank.ua/promo/10-vidsotkiv- ... vse?show=1
Минимальная сумма Вознаграждения - 30 грн. с учетом налогов (с вычетом налогов 24,15 грн.). Максимальная сумма Вознаграждения - 400 грн. с учетом налогов (с вычетом налогов 322 грн.).
Сроки выплаты Возмещения - в течение 30 дней с даты завершения действия Акции.
На операции в МАБе КешБек не распространяется.
Есть фонд, но этого дожно быть достаточно.
Кому то приехал кишмиш по этой акции ?
Да всё давно на месте.
Ratatui
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Додано: Вів 03 кві, 2018 10:02
по ЭКО от 15 грн. за смс никак не сбежать?
yuri1978
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Додано: Вів 03 кві, 2018 10:04
Ratatui написав: mustbe написав:
Кому то приехал кишмиш по этой акции ?
Да всё давно на месте.
А мне ничего не приехало.
Написал нашей Алле в личку
mustbe
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