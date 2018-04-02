Закачать приложение и включить пуши вместо смс.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 03 кві, 2018 10:06
Додано: Вів 03 кві, 2018 10:24
а потом удалить приложение ...
смс как приходили так и будут приходить, тока бесплатно уже в связи с невозможностью доставки пуша ) но с задержкой ок. минуты )
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