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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 891
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
189
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
247
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
174
Всього голосів : 891
Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 10:06

  yuri1978 написав:по ЭКО от 15 грн. за смс никак не сбежать?


Закачать приложение и включить пуши вместо смс.
WachtAmRhein
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 10:24

  WachtAmRhein написав:
  yuri1978 написав:по ЭКО от 15 грн. за смс никак не сбежать?


Закачать приложение и включить пуши вместо смс.


а потом удалить приложение ...
смс как приходили так и будут приходить, тока бесплатно уже в связи с невозможностью доставки пуша ) но с задержкой ок. минуты )
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 10:46

Контрреволюционные вещи говорите, Филипп Филиппович!!!
WachtAmRhein
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Повідомлень: 8228
З нами з: 16.11.11
Подякував: 651 раз.
Подякували: 1216 раз.
 
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  #<1 ... 5513551455155516
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