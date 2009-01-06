|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 03 кві, 2018 10:06
yuri1978 написав:
по ЭКО от 15 грн. за смс никак не сбежать?
Закачать приложение и включить пуши вместо смс.
-
WachtAmRhein
-
-
- Повідомлень: 8230
- З нами з: 16.11.11
- Подякував: 651 раз.
- Подякували: 1216 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 03 кві, 2018 10:24
WachtAmRhein написав: yuri1978 написав:
по ЭКО от 15 грн. за смс никак не сбежать?
Закачать приложение и включить пуши вместо смс.
а потом удалить приложение ...
смс как приходили так и будут приходить, тока бесплатно уже в связи с невозможностью доставки пуша ) но с задержкой ок. минуты )
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
-
IMPRINTER
-
2
-
- Повідомлень: 33985
- З нами з: 06.08.09
- Подякував: 203 раз.
- Подякували: 5390 раз.
-
- Профіль
-
9
3
2
Додано: Вів 03 кві, 2018 10:46
Контрреволюционные вещи говорите, Филипп Филиппович!!!
-
WachtAmRhein
-
-
- Повідомлень: 8230
- З нами з: 16.11.11
- Подякував: 651 раз.
- Подякували: 1216 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 03 кві, 2018 10:58
WachtAmRhein написав: yuri1978 написав:
по ЭКО от 15 грн. за смс никак не сбежать?
Закачать приложение и включить пуши вместо смс.
а что такое оно пишет "При зміні пристрою вам буде необхідно підключитися заново" ???
-
J
-
-
- Повідомлень: 3871
- З нами з: 19.01.08
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 139 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 03 кві, 2018 11:14
J написав: WachtAmRhein написав: yuri1978 написав:
по ЭКО от 15 грн. за смс никак не сбежать?
Закачать приложение и включить пуши вместо смс.
а что такое оно пишет "При зміні пристрою вам буде необхідно підключитися заново" ???
Ну вы когда новый телефон покупаете приложения думаете сами со старого переписываются?
-
WachtAmRhein
-
-
- Повідомлень: 8230
- З нами з: 16.11.11
- Подякував: 651 раз.
- Подякували: 1216 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 03 кві, 2018 11:21
WachtAmRhein
приложения сами переходят естественно но войти в них надо по новой
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
-
IMPRINTER
-
2
-
- Повідомлень: 33985
- З нами з: 06.08.09
- Подякував: 203 раз.
- Подякували: 5390 раз.
-
- Профіль
-
9
3
2
Додано: Вів 03 кві, 2018 11:31
WachtAmRhein написав: J написав: WachtAmRhein написав:
Закачать приложение и включить пуши вместо смс.
а что такое оно пишет "При зміні пристрою вам буде необхідно підключитися заново" ???
Ну вы когда новый телефон покупаете приложения думаете сами со старого переписываются?
Да. Именно так.
Щось мені з ТАС "щастить"
-
BBC
-
-
- Повідомлень: 13100
- З нами з: 12.08.10
- Подякував: 1003 раз.
- Подякували: 1096 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 03 кві, 2018 11:32
IMPRINTER написав:WachtAmRhein
приложения сами переходят естественно но войти в них надо по новой
Ага
Щось мені з ТАС "щастить"
-
BBC
-
-
- Повідомлень: 13100
- З нами з: 12.08.10
- Подякував: 1003 раз.
- Подякували: 1096 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 03 кві, 2018 11:38
А сберегательный окончательно сломали - при пополнении со сберегательного, после ввода пароля маб виснет и дохнет?
-
Stringer
-
-
- Повідомлень: 7439
- З нами з: 23.01.13
- Подякував: 204 раз.
- Подякували: 1014 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 03 кві, 2018 11:45
Stringer написав:
А сберегательный окончательно сломали - при пополнении со сберегательного, после ввода пароля маб виснет и дохнет?
Работает в МАБ для мобильного
Щось мені з ТАС "щастить"
-
BBC
-
-
- Повідомлень: 13100
- З нами з: 12.08.10
- Подякував: 1003 раз.
- Подякували: 1096 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|255
|71310
|
|
|30466
|3750927
|
|
|9303
|1796373
|
реклама
|