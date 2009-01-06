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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5514551555165517>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 891
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
189
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
247
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
174
Всього голосів : 891
Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 10:06

  yuri1978 написав:по ЭКО от 15 грн. за смс никак не сбежать?


Закачать приложение и включить пуши вместо смс.
WachtAmRhein
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 10:24

  WachtAmRhein написав:
  yuri1978 написав:по ЭКО от 15 грн. за смс никак не сбежать?


Закачать приложение и включить пуши вместо смс.


а потом удалить приложение ...
смс как приходили так и будут приходить, тока бесплатно уже в связи с невозможностью доставки пуша ) но с задержкой ок. минуты )
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 10:46

Контрреволюционные вещи говорите, Филипп Филиппович!!!
WachtAmRhein
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 10:58

  WachtAmRhein написав:
  yuri1978 написав:по ЭКО от 15 грн. за смс никак не сбежать?


Закачать приложение и включить пуши вместо смс.

а что такое оно пишет "При зміні пристрою вам буде необхідно підключитися заново" ???
J
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 11:14

  J написав:
  WachtAmRhein написав:
  yuri1978 написав:по ЭКО от 15 грн. за смс никак не сбежать?


Закачать приложение и включить пуши вместо смс.

а что такое оно пишет "При зміні пристрою вам буде необхідно підключитися заново" ???


Ну вы когда новый телефон покупаете приложения думаете сами со старого переписываются?
WachtAmRhein
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 11:21

WachtAmRhein

приложения сами переходят естественно но войти в них надо по новой
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 11:31

  WachtAmRhein написав:
  J написав:
  WachtAmRhein написав:
Закачать приложение и включить пуши вместо смс.

а что такое оно пишет "При зміні пристрою вам буде необхідно підключитися заново" ???


Ну вы когда новый телефон покупаете приложения думаете сами со старого переписываются?
Да. Именно так.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 11:32

  IMPRINTER написав:WachtAmRhein

приложения сами переходят естественно но войти в них надо по новой
Ага
Щось мені з ТАС "щастить"
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 11:38

Re: Альфа-Банк

А сберегательный окончательно сломали - при пополнении со сберегательного, после ввода пароля маб виснет и дохнет?
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 11:45

  Stringer написав:А сберегательный окончательно сломали - при пополнении со сберегательного, после ввода пароля маб виснет и дохнет?

Работает в МАБ для мобильного
Щось мені з ТАС "щастить"
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