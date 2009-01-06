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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 03 кві, 2018 12:05
BBC написав: IMPRINTER написав:WachtAmRhein
приложения сами переходят естественно но войти в них надо по новой
Ага
Уууу, шайтаны свинорыльные!!!
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WachtAmRhein
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