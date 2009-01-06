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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5514551555165517

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 891
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
189
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
247
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
174
Всього голосів : 891
Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 12:05

  BBC написав:
  IMPRINTER написав:WachtAmRhein

приложения сами переходят естественно но войти в них надо по новой
Ага



Уууу, шайтаны свинорыльные!!!
WachtAmRhein
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 12:52

  curiousobro написав:
  mephala написав:от завтра и посмотрите. офпред ранее говорила что после 9 утра в РД уже смело можно калькулировать сумму для погашения что бы не попасть на РКО. единственно с платой за смски у аллы были шуры муры.


Офпред недавно поправилась, что при погашении в РД ничего не гарантируется.

После ее сообщения с максимкой играюсь дальше в гашением в РД, а вот по ЭКО гашусь перед РД, там 3.5% выливается в существенную сумму, если покращат.

шуры муры с СМСки фиксятся пушами.

а можно поподробнее про это "ничего не гарантируется если гасится в РД"
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 12:58

Re: Альфа-Банк+відхилена заявка на депо

Колеги, вчора оформлював депо в 19,00 вечора, а сьогодні МАБ пише, що заявка відхилена і грошей досі нема на карті. Дзвонити на гарячку чи самі повернуться на карту ?
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 13:05

  mephala написав:а можно поподробнее про это "ничего не гарантируется если гасится в РД"

Сообщение от 15 марта

IMPRINTER, добрый день. Все зависит от того, как сработает система. Если задолженность будет погашена в расчетную дату и спишется РКО – это будет корректно со стороны Банка. Данная комиссия компенсации подлежать не будет.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 14:05

  curiousobro написав:
  mephala написав:а можно поподробнее про это "ничего не гарантируется если гасится в РД"

Сообщение от 15 марта

IMPRINTER, добрый день. Все зависит от того, как сработает система. Если задолженность будет погашена в расчетную дату и спишется РКО – это будет корректно со стороны Банка. Данная комиссия компенсации подлежать не будет.

теоретически она права - ведь нигде не прописано что расчет РКО в конце рабочего дня проводится. но в данный момент написаны куски кода которые делают это в конце рабочего дня. и вообще много чего делается так как прописан код а не потому что это записано в доках. потому если захотят изменить время - им придется переписывать куски кода. так что не вижу смысла гасить за день до РД. попадание возможно но будет разовым после которого и изменим тактику.
кстати если гасить за день то тогда нужно однозначно две карты что бы холдов не было после гашения задолженности.
mephala
 
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