Додано: Вів 03 кві, 2018 14:05

curiousobro написав: mephala написав: а можно поподробнее про это "ничего не гарантируется если гасится в РД" а можно поподробнее про это "ничего не гарантируется если гасится в РД"

Сообщение от 15 марта



IMPRINTER, добрый день. Все зависит от того, как сработает система. Если задолженность будет погашена в расчетную дату и спишется РКО – это будет корректно со стороны Банка. Данная комиссия компенсации подлежать не будет. Сообщение от 15 мартаIMPRINTER, добрый день. Все зависит от того, как сработает система. Если задолженность будет погашена в расчетную дату и спишется РКО – это будет корректно со стороны Банка. Данная комиссия компенсации подлежать не будет.

теоретически она права - ведь нигде не прописано что расчет РКО в конце рабочего дня проводится. но в данный момент написаны куски кода которые делают это в конце рабочего дня. и вообще много чего делается так как прописан код а не потому что это записано в доках. потому если захотят изменить время - им придется переписывать куски кода. так что не вижу смысла гасить за день до РД. попадание возможно но будет разовым после которого и изменим тактику.кстати если гасить за день то тогда нужно однозначно две карты что бы холдов не было после гашения задолженности.