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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 03 кві, 2018 12:05
BBC написав: IMPRINTER написав:WachtAmRhein
приложения сами переходят естественно но войти в них надо по новой
Ага
Уууу, шайтаны свинорыльные!!!
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Додано: Вів 03 кві, 2018 12:52
curiousobro написав: mephala написав:
от завтра и посмотрите. офпред ранее говорила что после 9 утра в РД уже смело можно калькулировать сумму для погашения что бы не попасть на РКО. единственно с платой за смски у аллы были шуры муры.
Офпред недавно поправилась, что при погашении в РД ничего не гарантируется.
После ее сообщения с максимкой играюсь дальше в гашением в РД, а вот по ЭКО гашусь перед РД, там 3.5% выливается в существенную сумму, если покращат.
шуры муры с СМСки фиксятся пушами.
а можно поподробнее про это "ничего не гарантируется если гасится в РД"
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Додано: Вів 03 кві, 2018 12:58
Колеги, вчора оформлював депо в 19,00 вечора, а сьогодні МАБ пише, що заявка відхилена і грошей досі нема на карті. Дзвонити на гарячку чи самі повернуться на карту ?
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Додано: Вів 03 кві, 2018 13:05
mephala написав:
а можно поподробнее про это "ничего не гарантируется если гасится в РД"
Сообщение от 15 марта
IMPRINTER, добрый день. Все зависит от того, как сработает система. Если задолженность будет погашена в расчетную дату и спишется РКО – это будет корректно со стороны Банка. Данная комиссия компенсации подлежать не будет.
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Додано: Вів 03 кві, 2018 14:05
curiousobro написав: mephala написав:
а можно поподробнее про это "ничего не гарантируется если гасится в РД"
Сообщение от 15 марта
IMPRINTER, добрый день. Все зависит от того, как сработает система. Если задолженность будет погашена в расчетную дату и спишется РКО – это будет корректно со стороны Банка. Данная комиссия компенсации подлежать не будет.
теоретически она права - ведь нигде не прописано что расчет РКО в конце рабочего дня проводится. но в данный момент написаны куски кода которые делают это в конце рабочего дня. и вообще много чего делается так как прописан код а не потому что это записано в доках. потому если захотят изменить время - им придется переписывать куски кода. так что не вижу смысла гасить за день до РД. попадание возможно но будет разовым после которого и изменим тактику.
кстати если гасить за день то тогда нужно однозначно две карты что бы холдов не было после гашения задолженности.
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mephala
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Додано: Вів 03 кві, 2018 14:56
Endeavour написав:
Воспользовался сервисом заказа дебитной карты через сайт банк, по истечению озвученного периода карта не получена.
Мое фактическое проживание г. Киев, прописан в Черкасской обл., эти данные были указаны в форме заказа. Сегодня позвонили спросить, могу ли я подъехать забрать карту в город Черкасской обл. из соседнего района (с которым я прописан)
, человек, озвучивший данное предложение не владел информацией об указанных мной данных. Потом перезвонил уведомить, что в течение недели карту доставят в Киев ...
Endeavour, добрый день. Для возможности рассмотреть Вашу претензию укажите, пожалуйста, в личном сообщении Ваш ИНН и ФИО.
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Додано: Вів 03 кві, 2018 15:33
SILVER_UA написав:
Бонусы по кредитке ЕКО Максимум начисляют за оплату через интернет за рубежом или только по Украине ?
SILVER_UA, добрый день. Накопительные бонусы в размере 2% от Альфа-Банка начисляется за покупки, оплаченные Ко-бренд картой в любой торгово-сервисной сети (Максимальная сумма выплат от АБ - 500 грн. в месяц, в перевод на бонусы Эко-Маркета - это 50 000 бонусов)
(как при использовании собственных средств, так и использовании кредитных средств).
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Додано: Вів 03 кві, 2018 15:40
mihasik написав:
На максимуме КБ 500грн в лимите?
Налог так же снимается?
mihasik, добрый день. Бонусы выплачиваются на карточный счет уже за вычетом налога на доходы физических лиц (18%) и военного сбора (1,5%).
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Додано: Вів 03 кві, 2018 15:46
Кстати на мой вопрос офпред так и не ответил. Повторю еще раз.
Почему из МАБа исчезает дата до которой нужно внести ОМП на карту при том что само ОМП на карту не вносилось? Пополнений на карту вообще не вносилось!
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Додано: Вів 03 кві, 2018 16:03
maxprofit написав:
Колеги, вчора оформлював депо в 19,00 вечора, а сьогодні МАБ пише, що заявка відхилена і грошей досі нема на карті. Дзвонити на гарячку чи самі повернуться на карту ?
maxprofit, доброго дня. Для можливості розглянути Ваш запит вкажіть, будь ласка, в особистому повідомленні Ваш ПІН, ПІБ дату, час, суму операції.
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