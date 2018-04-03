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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5515551655175518

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 891
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
189
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
247
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
174
Всього голосів : 891
Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 16:05

  mephala написав:Кстати на мой вопрос офпред так и не ответил. Повторю еще раз.
Почему из МАБа исчезает дата до которой нужно внести ОМП на карту при том что само ОМП на карту не вносилось? Пополнений на карту вообще не вносилось!

mephala, добрый день. Ответ был предоставлен: так предусмотрено программой банка.
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 16:22

  Alfa_Bank написав:
  mihasik написав:На максимуме КБ 500грн в лимите?
Налог так же снимается?

mihasik, добрый день. Бонусы выплачиваются на карточный счет уже за вычетом налога на доходы физических лиц (18%) и военного сбора (1,5%).

Лимит в месяц есть у КБ?
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 16:46

  mihasik написав:
  Alfa_Bank написав:
  mihasik написав:На максимуме КБ 500грн в лимите?
Налог так же снимается?

mihasik, добрый день. Бонусы выплачиваются на карточный счет уже за вычетом налога на доходы физических лиц (18%) и военного сбора (1,5%).

Лимит в месяц есть у КБ?

500 грн. без вычета налогов.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 16:56

Alfa_Bank перевод в мабе по номеру карты (не счета), проводится на следующий день в какое время? до 12 или позже?
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 17:43

  Alfa_Bank написав:
  mephala написав:Кстати на мой вопрос офпред так и не ответил. Повторю еще раз.
Почему из МАБа исчезает дата до которой нужно внести ОМП на карту при том что само ОМП на карту не вносилось? Пополнений на карту вообще не вносилось!

mephala, добрый день. Ответ был предоставлен: так предусмотрено программой банка.


Когда были ввели написание даты до какой нужно внести ОМП на карту то она светилась до последнего дня.
Так что это не просто предусмотрено так программой а умышленно переделано.
Из-за каких соображений это изменили?
mephala
 
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