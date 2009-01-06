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Альфа-Банк
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Додано: Вів 03 кві, 2018 16:05
mephala написав:
Кстати на мой вопрос офпред так и не ответил. Повторю еще раз.
Почему из МАБа исчезает дата до которой нужно внести ОМП на карту при том что само ОМП на карту не вносилось? Пополнений на карту вообще не вносилось!
mephala, добрый день. Ответ был предоставлен: так предусмотрено программой банка.
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Додано: Вів 03 кві, 2018 16:22
Alfa_Bank написав: mihasik написав:
На максимуме КБ 500грн в лимите?
Налог так же снимается?
mihasik, добрый день. Бонусы выплачиваются на карточный счет уже за вычетом налога на доходы физических лиц (18%) и военного сбора (1,5%).
Лимит в месяц есть у КБ?
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Додано: Вів 03 кві, 2018 16:46
mihasik написав: Alfa_Bank написав: mihasik написав:
На максимуме КБ 500грн в лимите?
Налог так же снимается?
mihasik, добрый день. Бонусы выплачиваются на карточный счет уже за вычетом налога на доходы физических лиц (18%) и военного сбора (1,5%).
Лимит в месяц есть у КБ?
500 грн. без вычета налогов.
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Додано: Вів 03 кві, 2018 16:56
Alfa_Bank перевод в мабе по номеру карты (не счета), проводится на следующий день в какое время? до 12 или позже?
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Додано: Вів 03 кві, 2018 17:43
Alfa_Bank написав: mephala написав:
Кстати на мой вопрос офпред так и не ответил. Повторю еще раз.
Почему из МАБа исчезает дата до которой нужно внести ОМП на карту при том что само ОМП на карту не вносилось? Пополнений на карту вообще не вносилось!
mephala, добрый день. Ответ был предоставлен: так предусмотрено программой банка.
Когда были ввели написание даты до какой нужно внести ОМП на карту то она светилась до последнего дня.
Так что это не просто предусмотрено так программой а умышленно переделано.
Из-за каких соображений это изменили?
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Додано: Вів 03 кві, 2018 20:41
mephala написав:
попадание возможно но будет разовым после которого и изменим тактику.
кстати если гасить за день то тогда нужно однозначно две карты что бы холдов не было после гашения задолженности.
Насчёт кода - вы забыли хто капитан? Перепишут если надо буить.
Так что 60 грн спонсорства - это максимум на что готов.
На ЭКО комиссия будет больше в 5 раз.
Ну и как видите у меня их есть.
уже 2
так что к нежданчикам готов.
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Додано: Вів 03 кві, 2018 20:42
mephala написав:
Из-за каких соображений это изменили?
из тех же что и присылка предложения растрочки на 6 мес. как первое предложение , вместо 3-х месячной бесплатной - как было вначале ..
ответ прост - ОЧЕНЬ ДЕНЬГИ НУЖНЫ ) и в карман банк будет усиленно к вам норовить залезть )...любым способом
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Додано: Вів 03 кві, 2018 20:45
mephala написав:
Из-за каких соображений это изменили?
Крылов давно дал ответ.
"Ты виноват лишь тем, что хочется мне кушать" (с)
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Додано: Вів 03 кві, 2018 21:23
В МАБі пару гривень з ощадного на поточний не пущає.
Сервіс тимчасово недоступний?
І часто таке?
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Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 03 кві, 2018 21:30
Квесторе_поверніться написав:
В МАБі пару гривень з ощадного на поточний не пущає.
Сервіс тимчасово недоступний?
І часто таке?
Постійно в такий час)))
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