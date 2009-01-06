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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 891
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
189
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
247
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
174
Всього голосів : 891
Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 21:42

Re: Альфа-Банк

Квесторе_поверніться написав:В МАБі пару гривень з ощадного на поточний не пущає.
Сервіс тимчасово недоступний? :(
І часто таке?

Видать закрывают-открывают банковский день. Документы и операции при этом не создаются.
Почему б не сделать так что бы клиент сделал переброску с ощадного и автоматом обработать ее когда откроется день?
Aps
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 21:48

Re: Альфа-Банк

Aps написав: Почему б не сделать так что бы клиент сделал переброску с ощадного и автоматом обработать ее когда откроется день?

Не вистачає клепки в Постернака.)) В додатку такий регламент і залишили, бо руки не добралися до "онлайн" зарахування. А з web версією маємо, що маємо))
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 22:06

Приват + Альфа = ?

Уважаемый представитель темоозначеного банка, извольте поинтересоваться следующим вопросом:

открывал сегодня карту "Carbon", монитор у вашего сотрудника стоял кривовастенько и мне удосужилась возможность своим взглядом частично его лицезреть. Так вот, моему удивлению не было предела, когда после нажатия девочкой-менеджером очередной кнопочки, подтянулась моя фотография... с "клубничкой" Приват-банка.

Т. е., во внутреннем ПО альфы имеется моя фотография, которую делал менеджер госбегемота (а может в то время ещё и не гос) при выдачи мне карты-клубнички. Ошибка исключена, несмотря на качество фотки - все мои карты Альфы - чёрные, а на фото - белая, с характерным красненьким пятном.

Понимаю, что, к моему огромному сожалению, банкам (и не только) плевать с большой горки на защиту персональных данных, однако, набравшись смелости, таки задам вопрос:

Как фото из приват-банка оказалось в Альфе?

P. S. Ну, вы же понимаете, что это не претензия к девочке-менеджеру из отделения.
P. P. S. Аналогичный вопрос был задан в ветке Приват-банка.
mvp
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 22:16

mvp
через убкі, можливо?
casper12
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