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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 03 кві, 2018 21:42
Квесторе_поверніться написав:
В МАБі пару гривень з ощадного на поточний не пущає.
Сервіс тимчасово недоступний?
І часто таке?
Видать закрывают-открывают банковский день. Документы и операции при этом не создаются.
Почему б не сделать так что бы клиент сделал переброску с ощадного и автоматом обработать ее когда откроется день?
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Aps
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Додано: Вів 03 кві, 2018 21:48
Aps написав: Почему б не сделать так что бы клиент сделал переброску с ощадного и автоматом обработать ее когда откроется день?
Не вистачає клепки в Постернака.)) В додатку такий регламент і залишили, бо руки не добралися до "онлайн" зарахування. А з web версією маємо, що маємо))
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stryzhko
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Додано: Вів 03 кві, 2018 22:06
Уважаемый представитель темоозначеного банка, извольте поинтересоваться следующим вопросом:
открывал сегодня карту "Carbon", монитор у вашего сотрудника стоял кривовастенько и мне удосужилась возможность своим взглядом частично его лицезреть. Так вот, моему удивлению не было предела, когда после нажатия девочкой-менеджером очередной кнопочки, подтянулась моя фотография... с "клубничкой" Приват-банка
.
Т. е., во внутреннем ПО альфы имеется моя фотография, которую делал менеджер госбегемота (а может в то время ещё и не гос) при выдачи мне карты-клубнички. Ошибка исключена, несмотря на качество фотки - все мои карты Альфы - чёрные, а на фото - белая, с характерным красненьким пятном.
Понимаю, что, к моему огромному сожалению, банкам (и не только) плевать с большой горки на защиту персональных данных, однако, набравшись смелости, таки задам вопрос:
Как фото из приват-банка оказалось в Альфе?
P. S. Ну, вы же понимаете, что это не претензия к девочке-менеджеру из отделения.
P. P. S. Аналогичный вопрос был
задан в ветке Приват-банка.
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mvp
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Додано: Вів 03 кві, 2018 22:16
mvp
через убкі, можливо?
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casper12
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Додано: Вів 03 кві, 2018 22:42
casper12
Можливо, але не пам'ятаю своїх договірних відносин з УБКІ (хоча, не виключаю, що в талмудах договорів з банком, десь є одне чи два речення про таку організацію). І, навіть, коли я банку дозволяю (в протилежному випадку, мені ніхто не відкриє рахунок, тобто у мене немає вибору), незалежно від моєї думки, передавати мої особисті дані (навіть без мого інформування про такий факт) третім особам\організаціям, то це не дає таким особам\організаціям автоматичного права передавати особисту інформацію ще далі (тобто іще іншим особам\організаціям). А фото - це особиста інформація. А Альфа, в такому випадку, користується інформацією, яку не має права отримувати як і УБКІ не має права передавати.
Але, дуже цікаво отримати офіційну точку зору банку.
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mvp
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Додано: Вів 03 кві, 2018 22:49
ну например- померещилось
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v57
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Додано: Вів 03 кві, 2018 22:51
v57 написав:
ну например- померещилось
Ну да, то не клубничка была, а просто "красная метка" -- склочный клиент
У меня вот "зелёная" - любимый клиент
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 03 кві, 2018 23:05
clientage
не склочный)), но хочется разобраться с тем, что не понимаю. В итоге будет "сам дурак", но хоть выясню почему)
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mvp
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Додано: Вів 03 кві, 2018 23:29
Шановна Alfa_Bank!
Виникли певні нюанси при нарахуванні кешбеку.
Був би дуже вдячний, якби відповіли на ПП.
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