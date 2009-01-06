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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5517551855195520

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 891
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
189
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
247
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
174
Всього голосів : 891
Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 09:21

  mephala написав:
  Alfa_Bank написав:
  mephala написав:Кстати на мой вопрос офпред так и не ответил. Повторю еще раз.
Почему из МАБа исчезает дата до которой нужно внести ОМП на карту при том что само ОМП на карту не вносилось? Пополнений на карту вообще не вносилось!

mephala, добрый день. Ответ был предоставлен: так предусмотрено программой банка.


Когда были ввели написание даты до какой нужно внести ОМП на карту то она светилась до последнего дня.
Так что это не просто предусмотрено так программой а умышленно переделано.
Из-за каких соображений это изменили?

mephala, добрый день. Так как дата указана в СМС сообщении от Банка. Ваши пожелания я передам разработчикам сервиса.
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 09:36

Alfa_Bank , доброе утро. Напомните пожалуйста, у максимум ворлд тоже отсутствует комиссия за конвертацию как и максимум голд или как? И
будет ли кб и рассрочка при оплате за кордоном дополнительной картой
максимум ворлд? Спасибо
Кассандра
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 10:02

  mvp написав:Уважаемый представитель темоозначеного банка, извольте поинтересоваться следующим вопросом:

открывал сегодня карту "Carbon", монитор у вашего сотрудника стоял кривовастенько и мне удосужилась возможность своим взглядом частично его лицезреть. Так вот, моему удивлению не было предела, когда после нажатия девочкой-менеджером очередной кнопочки, подтянулась моя фотография... с "клубничкой" Приват-банка.

Т. е., во внутреннем ПО альфы имеется моя фотография, которую делал менеджер госбегемота (а может в то время ещё и не гос) при выдачи мне карты-клубнички. Ошибка исключена, несмотря на качество фотки - все мои карты Альфы - чёрные, а на фото - белая, с характерным красненьким пятном.

Понимаю, что, к моему огромному сожалению, банкам (и не только) плевать с большой горки на защиту персональных данных, однако, набравшись смелости, таки задам вопрос:

Как фото из приват-банка оказалось в Альфе?

P. S. Ну, вы же понимаете, что это не претензия к девочке-менеджеру из отделения.
P. P. S. Аналогичный вопрос был задан в ветке Приват-банка.

mvp, добрый день. Выясняю.
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 10:07

  Кассандра написав:Alfa_Bank , доброе утро. Напомните пожалуйста, у максимум ворлд тоже отсутствует комиссия за конвертацию как и максимум голд или как? И
будет ли кб и рассрочка при оплате за кордоном дополнительной картой
максимум ворлд? Спасибо


по всем кредиткам аллы нет платы за конвертацию
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 10:35

  mustbe написав:Мне ничего не приехало по акции "Палаючі вихідні".
Написал нашей Алле в личку

Спасибо нашей Алле, выплатили эти 322 грн.
С формулировкой "у нас был технический сбой, извините".
Интересно - скольким клиентам они "забывают" :wink: выплачивать кишмиш...
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