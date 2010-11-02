mephala написав:Кстати на мой вопрос офпред так и не ответил. Повторю еще раз. Почему из МАБа исчезает дата до которой нужно внести ОМП на карту при том что само ОМП на карту не вносилось? Пополнений на карту вообще не вносилось!
mephala, добрый день. Ответ был предоставлен: так предусмотрено программой банка.
Когда были ввели написание даты до какой нужно внести ОМП на карту то она светилась до последнего дня. Так что это не просто предусмотрено так программой а умышленно переделано. Из-за каких соображений это изменили?
mephala, добрый день. Так как дата указана в СМС сообщении от Банка. Ваши пожелания я передам разработчикам сервиса.
Alfa_Bank , доброе утро. Напомните пожалуйста, у максимум ворлд тоже отсутствует комиссия за конвертацию как и максимум голд или как? И будет ли кб и рассрочка при оплате за кордоном дополнительной картой максимум ворлд? Спасибо
mvp написав:Уважаемый представитель темоозначеного банка, извольте поинтересоваться следующим вопросом:
открывал сегодня карту "Carbon", монитор у вашего сотрудника стоял кривовастенько и мне удосужилась возможность своим взглядом частично его лицезреть. Так вот, моему удивлению не было предела, когда после нажатия девочкой-менеджером очередной кнопочки, подтянулась моя фотография... с "клубничкой" Приват-банка.
Т. е., во внутреннем ПО альфы имеется моя фотография, которую делал менеджер госбегемота (а может в то время ещё и не гос) при выдачи мне карты-клубнички. Ошибка исключена, несмотря на качество фотки - все мои карты Альфы - чёрные, а на фото - белая, с характерным красненьким пятном.
Понимаю, что, к моему огромному сожалению, банкам (и не только) плевать с большой горки на защиту персональных данных, однако, набравшись смелости, таки задам вопрос:
Как фото из приват-банка оказалось в Альфе?
P. S. Ну, вы же понимаете, что это не претензия к девочке-менеджеру из отделения. P. P. S. Аналогичный вопрос был задан в ветке Приват-банка.
Кассандра написав:Alfa_Bank , доброе утро. Напомните пожалуйста, у максимум ворлд тоже отсутствует комиссия за конвертацию как и максимум голд или как? И будет ли кб и рассрочка при оплате за кордоном дополнительной картой максимум ворлд? Спасибо
по всем кредиткам аллы нет платы за конвертацию
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Кассандра написав:Alfa_Bank , доброе утро. Напомните пожалуйста, у максимум ворлд тоже отсутствует комиссия за конвертацию как и максимум голд или как? И будет ли кб и рассрочка при оплате за кордоном дополнительной картой максимум ворлд? Спасибо