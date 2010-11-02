Ну запас 2дн не покроет врем. лаг на пополняху через УкрПошту
То просто Алка балуется, имитируя заботу о пересичном
Отак просто похе... "украсть" 5дн на Сбере, это на 10К баночка 0.33 Лагера
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 04 кві, 2018 12:25
Ну запас 2дн не покроет врем. лаг на пополняху через УкрПошту
То просто Алка балуется, имитируя заботу о пересичном
Отак просто похе... "украсть" 5дн на Сбере, это на 10К баночка 0.33 Лагера
... делайте хоть что-нибудь!
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