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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 55195520552155225523>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 891
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
189
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
247
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
174
Всього голосів : 891
Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 12:25

  Ivanhoe написав:Это наверное чтобы покрыть разные типы пополнения карты

Ну запас 2дн не покроет врем. лаг на пополняху через УкрПошту
То просто Алка балуется, имитируя заботу о пересичном
Отак просто похе... "украсть" 5дн на Сбере, это на 10К баночка 0.33 Лагера :) :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 13:25

  mvp написав:Уважаемый представитель темоозначеного банка, извольте поинтересоваться следующим вопросом:

открывал сегодня карту "Carbon", монитор у вашего сотрудника стоял кривовастенько и мне удосужилась возможность своим взглядом частично его лицезреть. Так вот, моему удивлению не было предела, когда после нажатия девочкой-менеджером очередной кнопочки, подтянулась моя фотография... с "клубничкой" Приват-банка.

Т. е., во внутреннем ПО альфы имеется моя фотография, которую делал менеджер госбегемота (а может в то время ещё и не гос) при выдачи мне карты-клубнички. Ошибка исключена, несмотря на качество фотки - все мои карты Альфы - чёрные, а на фото - белая, с характерным красненьким пятном.

Понимаю, что, к моему огромному сожалению, банкам (и не только) плевать с большой горки на защиту персональных данных, однако, набравшись смелости, таки задам вопрос:

Как фото из приват-банка оказалось в Альфе?

P. S. Ну, вы же понимаете, что это не претензия к девочке-менеджеру из отделения.
P. P. S. Аналогичный вопрос был задан в ветке Приват-банка.

Все просто. В УБКИ Приват пересылает довольно много инфы, в том числе и фотографию клиента с карточкой. Любой банк, делая запрос в УБКИ, может увидеть это фото.
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Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 14:49

Alfa_Bank На первую часть моего вопроса ответил Импринтер. Не могли бы вы ответить на 2-ю его часть, касаемо оплаты доп.картой максимум ворлд за кордоном. Спасибо
  Кассандра написав:Alfa_Bank , доброе утро. Напомните пожалуйста, у максимум ворлд тоже отсутствует комиссия за конвертацию как и максимум голд или как? И
будет ли кб и рассрочка при оплате за кордоном дополнительной
картой максимум ворлд? Спасибо
Кассандра
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 15:06

Уже 16:03, а 14-ти часовая электричка застряла где-то на полустанке.. :(
Asdушный
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 15:06

  Кассандра написав:Alfa_Bank На первую часть моего вопроса ответил Импринтер. Не могли бы вы ответить на 2-ю его часть, касаемо оплаты доп.картой максимум ворлд за кордоном. Спасибо
  Кассандра написав:Alfa_Bank , доброе утро. Напомните пожалуйста, у максимум ворлд тоже отсутствует комиссия за конвертацию как и максимум голд или как? И
будет ли кб и рассрочка при оплате за кордоном дополнительной
картой максимум ворлд? Спасибо


  Stringer написав:
  Кассандра написав:Alfa_Bank , доброе утро. Напомните пожалуйста, у максимум ворлд тоже отсутствует комиссия за конвертацию как и максимум голд или как? И
будет ли кб и рассрочка при оплате за кордоном дополнительной картой
максимум ворлд? Спасибо

все будет, кроме комиссии
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 15:07

  Asdушный написав:Уже 16:03, а 14-ти часовая электричка застряла где-то на полустанке.. :(


у меня тоже нет - куда слали?
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 15:08

Да у меня вообще между своими картами внутри МАБа..
Asdушный
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 15:11

  Asdушный написав:Да у меня вообще между своими картами внутри МАБа..


на счет не зашло? или нет просто синхрона с картой?
вы так сказать давайте полную информацию - не зашло или не отсинхронило?
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 15:11

  IMPRINTER написав:
  Asdушный написав:Уже 16:03, а 14-ти часовая электричка застряла где-то на полустанке.. :(


у меня тоже нет - куда слали?


И у меня нет. Слал в Альфу, пополнение по номеру счета
ВАМ
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 15:13

ВАМ

в выписке по счету есть проводка о том что зашли деньги и просто нет синхрона?
или проводки о зачислении денег на счет тоже нет?
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IMPRINTER
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