|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 04 кві, 2018 12:25
Ivanhoe написав:
Это наверное чтобы покрыть разные типы пополнения карты
Ну запас 2дн не покроет врем. лаг на пополняху через УкрПошту
То просто Алка балуется, имитируя заботу о пересичном
Отак просто похе... "украсть" 5дн на Сбере, это на 10К баночка 0.33 Лагера
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
-
- Повідомлень: 24079
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 1940 раз.
- Подякували: 2706 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 04 кві, 2018 13:25
mvp написав:
Уважаемый представитель темоозначеного банка, извольте поинтересоваться следующим вопросом:
открывал сегодня карту "Carbon", монитор у вашего сотрудника стоял кривовастенько и мне удосужилась возможность своим взглядом частично его лицезреть. Так вот, моему удивлению не было предела, когда после нажатия девочкой-менеджером очередной кнопочки, подтянулась моя фотография... с "клубничкой" Приват-банка
.
Т. е., во внутреннем ПО альфы имеется моя фотография, которую делал менеджер госбегемота (а может в то время ещё и не гос) при выдачи мне карты-клубнички. Ошибка исключена, несмотря на качество фотки - все мои карты Альфы - чёрные, а на фото - белая, с характерным красненьким пятном.
Понимаю, что, к моему огромному сожалению, банкам (и не только) плевать с большой горки на защиту персональных данных, однако, набравшись смелости, таки задам вопрос:
Как фото из приват-банка оказалось в Альфе?
P. S. Ну, вы же понимаете, что это не претензия к девочке-менеджеру из отделения.
P. P. S. Аналогичный вопрос был
задан в ветке Приват-банка.
Все просто. В УБКИ Приват пересылает довольно много инфы, в том числе и фотографию клиента с карточкой. Любой банк, делая запрос в УБКИ, может увидеть это фото.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 20162
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1062 раз.
- Подякували: 4466 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Сер 04 кві, 2018 14:49
Alfa_Bank
На первую часть моего вопроса ответил Импринтер. Не могли бы вы ответить на 2-ю его часть, касаемо оплаты доп.картой максимум ворлд за кордоном. Спасибо
Кассандра написав:Alfa_Bank
, доброе утро. Напомните пожалуйста, у максимум ворлд тоже отсутствует комиссия за конвертацию как и максимум голд или как? И
будет ли кб и рассрочка при оплате за кордоном дополнительной
картой максимум ворлд?
Спасибо
-
Кассандра
-
-
- Повідомлень: 514
- З нами з: 04.12.12
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 44 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 04 кві, 2018 15:06
Уже 16:03, а 14-ти часовая электричка застряла где-то на полустанке..
-
Asdушный
-
-
- Повідомлень: 162
- З нами з: 03.12.09
- Подякував: 27 раз.
- Подякували: 16 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 04 кві, 2018 15:06
Кассандра написав:Alfa_Bank
На первую часть моего вопроса ответил Импринтер. Не могли бы вы ответить на 2-ю его часть, касаемо оплаты доп.картой максимум ворлд за кордоном. Спасибо
Кассандра написав:Alfa_Bank
, доброе утро. Напомните пожалуйста, у максимум ворлд тоже отсутствует комиссия за конвертацию как и максимум голд или как? И
будет ли кб и рассрочка при оплате за кордоном дополнительной
картой максимум ворлд?
Спасибо
Stringer написав: Кассандра написав:Alfa_Bank
, доброе утро. Напомните пожалуйста, у максимум ворлд тоже отсутствует комиссия за конвертацию как и максимум голд или как? И
будет ли кб и рассрочка при оплате за кордоном дополнительной картой
максимум ворлд? Спасибо
все будет, кроме комиссии
-
Stringer
-
-
- Повідомлень: 7443
- З нами з: 23.01.13
- Подякував: 204 раз.
- Подякували: 1014 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 04 кві, 2018 15:07
Asdушный написав:
Уже 16:03, а 14-ти часовая электричка застряла где-то на полустанке..
у меня тоже нет - куда слали?
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
-
IMPRINTER
-
2
-
- Повідомлень: 33991
- З нами з: 06.08.09
- Подякував: 203 раз.
- Подякували: 5390 раз.
-
- Профіль
-
9
3
2
Додано: Сер 04 кві, 2018 15:08
Да у меня вообще между своими картами внутри МАБа..
-
Asdушный
-
-
- Повідомлень: 162
- З нами з: 03.12.09
- Подякував: 27 раз.
- Подякували: 16 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 04 кві, 2018 15:11
Asdушный написав:
Да у меня вообще между своими картами внутри МАБа..
на счет не зашло? или нет просто синхрона с картой?
вы так сказать давайте полную информацию - не зашло или не отсинхронило?
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
-
IMPRINTER
-
2
-
- Повідомлень: 33991
- З нами з: 06.08.09
- Подякував: 203 раз.
- Подякували: 5390 раз.
-
- Профіль
-
9
3
2
Додано: Сер 04 кві, 2018 15:11
IMPRINTER написав: Asdушный написав:
Уже 16:03, а 14-ти часовая электричка застряла где-то на полустанке..
у меня тоже нет - куда слали?
И у меня нет. Слал в Альфу, пополнение по номеру счета
-
ВАМ
-
-
- Повідомлень: 129
- З нами з: 24.10.14
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 24 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 04 кві, 2018 15:13
ВАМ
в выписке по счету есть проводка о том что зашли деньги и просто нет синхрона?
или проводки о зачислении денег на счет тоже нет?
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
-
IMPRINTER
-
2
-
- Повідомлень: 33991
- З нами з: 06.08.09
- Подякував: 203 раз.
- Подякували: 5390 раз.
-
- Профіль
-
9
3
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|284
|72464
|
|
|5386
|1325742
|
|
|9798
|1403494
|
реклама
|