По номерам счетов отправлял - проводок нет, денег нет, электричка где-то застряла мертво и как-то так все именно тогда, когда очень и очень не кстати.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 04 кві, 2018 15:18
По номерам счетов отправлял - проводок нет, денег нет, электричка где-то застряла мертво и как-то так все именно тогда, когда очень и очень не кстати.
Додано: Сер 04 кві, 2018 15:19
уже и 16:19 а до цыгана обеденная посылка не дошла
савсэм распустилась Алюська, веснаа
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 04 кві, 2018 15:20
УБКИ передает фото Приватбанка по запросу к кредитному бюро. Это делается в интересах клиента, чтобы мы могли сверить текущего клиента с историческими фото.
При подписании договора Вы соглашаетесь на передачу данных для анализа - мы запрашиваем инфо в кредитном бюро с Вашего разрешения. Фото - это такие же данные.
В договоре у нас прописано:
""Кредитна історія" - це сукупність інформації про юридичну або фізичну особу, яка її ідентифікує, відомостей про виконання ним зобов'язань по кредитних операціях, і іншій відкритій інформації. Кредитна історія складається з:
- інформації, що ідентифікує суб'єкта кредитної історії…
"Згода суб'єкта кредитної історії" - письмова згода суб'єкта кредитної історії на формування його кредитної історії, а саме на передачу кредитної історії суб'єкта в Бюро, її обробку і перевірку, а також згоду на надання своєї кредитної історії у вигляді кредитного звіту Користувачеві, Партнерові Бюро впродовж часу дії кредитного правочину. Згода може бути надана суб'єктом кредитної історії Партнерові у вигляді окремого документа або у формі умови кредитного правочину, блоку анкети на отримання кредиту…»
Нарушения:
«4.5. В разі встановлення факту надання Партнером в Бюро кредитної історії без згоди суб'єкта кредитної історії Партнер відшкодовує Бюро всі збитки, пов'язані з цим порушенням. В даному випадку Бюро не несе відповідальності перед суб'єктом кредитної історії за поширення інформації про нього.»
Законы регламентирующие данную деятельность:
Додано: Сер 04 кві, 2018 15:21
Re: Альфа-Банк
Блиин, а я тада рожи корчил у Привата. Не хорошо получилось
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 04 кві, 2018 15:34
Re: Альфа-Банк
Электропоезд наконец то прибыл в 16:30. Антирекорд, по-моему, в этом году.
Додано: Сер 04 кві, 2018 15:44
Re: Альфа-Банк
Подскажите, пожалуйста, кешбек по кредитке Эко приходит деньгами или бонусами Эко-маркета?
Додано: Сер 04 кві, 2018 15:49
Додано: Сер 04 кві, 2018 15:53
Добрый день. Да, условия такие же, так как дополнительная карта имеет общий счет с основной.
Додано: Сер 04 кві, 2018 15:55
Сэпа я так помимаю уже можно и не ждать? Если они внутрибанк тока провели...
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