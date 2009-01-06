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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5520552155225523>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 891
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
189
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
247
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
174
Всього голосів : 891
Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 15:18

  IMPRINTER написав:
  Asdушный написав:Да у меня вообще между своими картами внутри МАБа..


на счет не зашло? или нет просто синхрона с картой?
вы так сказать давайте полную информацию - не зашло или не отсинхронило?
По номерам счетов отправлял - проводок нет, денег нет, электричка где-то застряла мертво и как-то так все именно тогда, когда очень и очень не кстати.
Asdушный
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 15:19

  Asdушный написав:Уже 16:03, а 14-ти часовая электричка застряла где-то на полустанке.. :(

уже и 16:19 а до цыгана обеденная посылка не дошла
савсэм распустилась Алюська, веснаа :(
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 15:20

  mvp написав:Уважаемый представитель темоозначеного банка, извольте поинтересоваться следующим вопросом:

открывал сегодня карту "Carbon", монитор у вашего сотрудника стоял кривовастенько и мне удосужилась возможность своим взглядом частично его лицезреть. Так вот, моему удивлению не было предела, когда после нажатия девочкой-менеджером очередной кнопочки, подтянулась моя фотография... с "клубничкой" Приват-банка.

Т. е., во внутреннем ПО альфы имеется моя фотография, которую делал менеджер госбегемота (а может в то время ещё и не гос) при выдачи мне карты-клубнички. Ошибка исключена, несмотря на качество фотки - все мои карты Альфы - чёрные, а на фото - белая, с характерным красненьким пятном.

Понимаю, что, к моему огромному сожалению, банкам (и не только) плевать с большой горки на защиту персональных данных, однако, набравшись смелости, таки задам вопрос:

Как фото из приват-банка оказалось в Альфе?

P. S. Ну, вы же понимаете, что это не претензия к девочке-менеджеру из отделения.
P. P. S. Аналогичный вопрос был задан в ветке Приват-банка.

УБКИ передает фото Приватбанка по запросу к кредитному бюро. Это делается в интересах клиента, чтобы мы могли сверить текущего клиента с историческими фото.
При подписании договора Вы соглашаетесь на передачу данных для анализа - мы запрашиваем инфо в кредитном бюро с Вашего разрешения. Фото - это такие же данные.
В договоре у нас прописано:
""Кредитна історія" - це сукупність інформації про юридичну або фізичну особу, яка її ідентифікує, відомостей про виконання ним зобов'язань по кредитних операціях, і іншій відкритій інформації. Кредитна історія складається з:
- інформації, що ідентифікує суб'єкта кредитної історії…
"Згода суб'єкта кредитної історії" - письмова згода суб'єкта кредитної історії на формування його кредитної історії, а саме на передачу кредитної історії суб'єкта в Бюро, її обробку і перевірку, а також згоду на надання своєї кредитної історії у вигляді кредитного звіту Користувачеві, Партнерові Бюро впродовж часу дії кредитного правочину. Згода може бути надана суб'єктом кредитної історії Партнерові у вигляді окремого документа або у формі умови кредитного правочину, блоку анкети на отримання кредиту…»
Нарушения:
«4.5. В разі встановлення факту надання Партнером в Бюро кредитної історії без згоди суб'єкта кредитної історії Партнер відшкодовує Бюро всі збитки, пов'язані з цим порушенням. В даному випадку Бюро не несе відповідальності перед суб'єктом кредитної історії за поширення інформації про нього.»
Законы регламентирующие данную деятельность:
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2704-15
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2657-12
Alfa_Bank
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IMPRINTER Нет ни в выписке ни на карте
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 15:21

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:УБКИ передает фото Приватбанка по запросу к кредитному бюро

Блиин, а я тада рожи корчил у Привата. Не хорошо получилось :(
:lol: :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 15:34

Re: Альфа-Банк

Электропоезд наконец то прибыл в 16:30. Антирекорд, по-моему, в этом году.
Asdушный
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 15:44

Re: Альфа-Банк

Подскажите, пожалуйста, кешбек по кредитке Эко приходит деньгами или бонусами Эко-маркета?
Andrew75
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 15:49

  Andrew75 написав:Подскажите, пожалуйста, кешбек по кредитке Эко приходит деньгами или бонусами Эко-маркета?

Бонусы. Смотрите "подяку"
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 15:53

  Кассандра написав:Alfa_Bank На первую часть моего вопроса ответил Импринтер. Не могли бы вы ответить на 2-ю его часть, касаемо оплаты доп.картой максимум ворлд за кордоном. Спасибо
  Кассандра написав:Alfa_Bank , доброе утро. Напомните пожалуйста, у максимум ворлд тоже отсутствует комиссия за конвертацию как и максимум голд или как? И
будет ли кб и рассрочка при оплате за кордоном дополнительной
картой максимум ворлд? Спасибо

Добрый день. Да, условия такие же, так как дополнительная карта имеет общий счет с основной.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 15:55

  Asdушный написав:Электропоезд наконец то прибыл в 16:30. Антирекорд, по-моему, в этом году.


Сэпа я так помимаю уже можно и не ждать? Если они внутрибанк тока провели...
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