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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5520552155225523

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 891
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
189
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
247
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
174
Всього голосів : 891
Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 16:05

  IMPRINTER написав:
  Кассандра написав:Alfa_Bank , доброе утро. Напомните пожалуйста, у максимум ворлд тоже отсутствует комиссия за конвертацию как и максимум голд или как? И
будет ли кб и рассрочка при оплате за кордоном дополнительной картой
максимум ворлд? Спасибо


по всем кредиткам аллы нет платы за конвертацию


Теоретически платы за конвертацию нет.
Практически плата заложена в курс конвертации, который отличается от курса МПС. Такой фокус начался в 2017 году. До этого курс совпадал с курсом МПС.
kucher_oleg_ua
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 16:08

  GrafBV написав:
  Andrew75 написав:Подскажите, пожалуйста, кешбек по кредитке Эко приходит деньгами или бонусами Эко-маркета?

Бонусы. Смотрите "подяку"

Так вот я потому и спросил, что увидел в выписке Альфабанка, что мне начислен кешбек деньгами. Получается, там есть кешбек денежный и кешбек в "Подяке"?
Andrew75
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 16:26

  Andrew75 написав:
  GrafBV написав:
  Andrew75 написав:Подскажите, пожалуйста, кешбек по кредитке Эко приходит деньгами или бонусами Эко-маркета?

Бонусы. Смотрите "подяку"

Так вот я потому и спросил, что увидел в выписке Альфабанка, что мне начислен кешбек деньгами. Получается, там есть кешбек денежный и кешбек в "Подяке"?

Деньгами это наверное какой-то акционный кешбек. Типа 25/25/25 за Маги/Аптеки/АЗС в свое время был такой, как сейчас не знаю.

P.S. Вы случайно с World на Эко не переходили без закрытия счета?
Востаннє редагувалось GrafBV в Сер 04 кві, 2018 16:28, всього редагувалось 1 раз.
GrafBV
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 16:26

  IMPRINTER написав:Сэпа я так помимаю уже можно и не ждать? Если они внутрибанк тока провели...
Сэп до 19-00 сейчас ходит, так что времени еще вагон и маленькая тележка. Главное что бы вагон не отцепили... :D
Asdушный
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 16:33

Re: Альфа-Банк

  GrafBV написав:Деньгами это наверное какой-то акционный кешбек. Типа 25/25/25 за Маги/Аптеки/АЗС в свое время был такой, как сейчас не знаю.

P.S. Вы случайно с World на Эко не переходили без закрытия счета?

Да, переходил с Ворлд, без закрытия счета.
А кешбек в Подяку уже должен был насчитаться? У меня не насчитался и вообще, карта даже не светится в Подяке.
Andrew75
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 16:51

  Asdушный написав:
  IMPRINTER написав:Сэпа я так помимаю уже можно и не ждать? Если они внутрибанк тока провели...
Сэп до 19-00 сейчас ходит, так что времени еще вагон и маленькая тележка. Главное что бы вагон не отцепили... :D
не щабывайте, что далека не все банки нормально принимают поздние сэпы, особенно там, где через транзитник зачисление.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 16:59

  Andrew75 написав:
  GrafBV написав:Деньгами это наверное какой-то акционный кешбек. Типа 25/25/25 за Маги/Аптеки/АЗС в свое время был такой, как сейчас не знаю.

P.S. Вы случайно с World на Эко не переходили без закрытия счета?

Да, переходил с Ворлд, без закрытия счета.
А кешбек в Подяку уже должен был насчитаться? У меня не насчитался и вообще, карта даже не светится в Подяке.

Так это скорее всего бонусы за World :)
Бонусов по Эко пока еще нет.
GrafBV
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 17:23

  GrafBV написав:
  Andrew75 написав:
  GrafBV написав:Деньгами это наверное какой-то акционный кешбек. Типа 25/25/25 за Маги/Аптеки/АЗС в свое время был такой, как сейчас не знаю.

P.S. Вы случайно с World на Эко не переходили без закрытия счета?

Да, переходил с Ворлд, без закрытия счета.
А кешбек в Подяку уже должен был насчитаться? У меня не насчитался и вообще, карта даже не светится в Подяке.

Так это скорее всего бонусы за World :)
Бонусов по Эко пока еще нет.

А вообще, в дальнейшем, на втором месяце пользования Эко эти бонусы больше не будут выплачиваться, а только от Подяки будут?
Andrew75
 
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