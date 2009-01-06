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Альфа-Банк
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Додано: Сер 04 кві, 2018 16:05
IMPRINTER написав: Кассандра написав:Alfa_Bank
, доброе утро. Напомните пожалуйста, у максимум ворлд тоже отсутствует комиссия за конвертацию как и максимум голд или как? И
будет ли кб и рассрочка при оплате за кордоном дополнительной картой
максимум ворлд? Спасибо
по всем кредиткам аллы нет платы за конвертацию
Теоретически платы за конвертацию нет.
Практически плата заложена в курс конвертации, который отличается от курса МПС. Такой фокус начался в 2017 году. До этого курс совпадал с курсом МПС.
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kucher_oleg_ua
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Додано: Сер 04 кві, 2018 16:08
GrafBV написав: Andrew75 написав:
Подскажите, пожалуйста, кешбек по кредитке Эко приходит деньгами или бонусами Эко-маркета?
Бонусы. Смотрите "подяку"
Так вот я потому и спросил, что увидел в выписке Альфабанка, что мне начислен кешбек деньгами. Получается, там есть кешбек денежный и кешбек в "Подяке"?
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Andrew75
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Додано: Сер 04 кві, 2018 16:26
Andrew75 написав: GrafBV написав: Andrew75 написав:
Подскажите, пожалуйста, кешбек по кредитке Эко приходит деньгами или бонусами Эко-маркета?
Бонусы. Смотрите "подяку"
Так вот я потому и спросил, что увидел в выписке Альфабанка, что мне начислен кешбек деньгами. Получается, там есть кешбек денежный и кешбек в "Подяке"?
Деньгами это наверное какой-то акционный кешбек. Типа 25/25/25 за Маги/Аптеки/АЗС в свое время был такой, как сейчас не знаю.
P.S. Вы случайно с World на Эко не переходили без закрытия счета?
Востаннє редагувалось GrafBV
в Сер 04 кві, 2018 16:28, всього редагувалось 1 раз.
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GrafBV
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Додано: Сер 04 кві, 2018 16:26
IMPRINTER написав:
Сэпа я так помимаю уже можно и не ждать? Если они внутрибанк тока провели...
Сэп до 19-00 сейчас ходит, так что времени еще вагон и маленькая тележка. Главное что бы вагон не отцепили...
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Asdушный
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Додано: Сер 04 кві, 2018 16:33
GrafBV написав:
Деньгами это наверное какой-то акционный кешбек. Типа 25/25/25 за Маги/Аптеки/АЗС в свое время был такой, как сейчас не знаю.
P.S. Вы случайно с World на Эко не переходили без закрытия счета?
Да, переходил с Ворлд, без закрытия счета.
А кешбек в Подяку уже должен был насчитаться? У меня не насчитался и вообще, карта даже не светится в Подяке.
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Andrew75
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Додано: Сер 04 кві, 2018 16:51
Asdушный написав: IMPRINTER написав:
Сэпа я так помимаю уже можно и не ждать? Если они внутрибанк тока провели...
Сэп до 19-00 сейчас ходит, так что времени еще вагон и маленькая тележка. Главное что бы вагон не отцепили...
не щабывайте, что далека не все банки нормально принимают поздние сэпы, особенно там, где через транзитник зачисление.
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IMPRINTER
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Додано: Сер 04 кві, 2018 16:59
Andrew75 написав: GrafBV написав:
Деньгами это наверное какой-то акционный кешбек. Типа 25/25/25 за Маги/Аптеки/АЗС в свое время был такой, как сейчас не знаю.
P.S. Вы случайно с World на Эко не переходили без закрытия счета?
Да, переходил с Ворлд, без закрытия счета.
А кешбек в Подяку уже должен был насчитаться? У меня не насчитался и вообще, карта даже не светится в Подяке.
Так это скорее всего бонусы за World
Бонусов по Эко пока еще нет.
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GrafBV
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Додано: Сер 04 кві, 2018 17:23
GrafBV написав: Andrew75 написав: GrafBV написав:
Деньгами это наверное какой-то акционный кешбек. Типа 25/25/25 за Маги/Аптеки/АЗС в свое время был такой, как сейчас не знаю.
P.S. Вы случайно с World на Эко не переходили без закрытия счета?
Да, переходил с Ворлд, без закрытия счета.
А кешбек в Подяку уже должен был насчитаться? У меня не насчитался и вообще, карта даже не светится в Подяке.
Так это скорее всего бонусы за World
Бонусов по Эко пока еще нет.
А вообще, в дальнейшем, на втором месяце пользования Эко эти бонусы больше не будут выплачиваться, а только от Подяки будут?
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Andrew75
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Додано: Сер 04 кві, 2018 17:39
kucher_oleg_ua написав:Теоретически платы за конвертацию нет.
Практически плата заложена в курс конвертации, который отличается от курса МПС. Такой фокус начался в 2017 году. До этого курс совпадал с курсом МПС.
По кредиткам і на практиці нічого зайвого не знімало при оплаті за кордоном, курс співпадав з МПС. А от по пакетним картам конвертація 1%-2% залежно від валюти карти.
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stryzhko
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Додано: Сер 04 кві, 2018 18:26
stryzhko написав:
По кредиткам і на практиці нічого зайвого не знімало при оплаті за кордоном, курс співпадав з МПС. А от по пакетним картам конвертація 1%-2% залежно від валюти карти.
Комиссия за конвертацию в Альфа-банке списывается отдельной проводкой, это не ТАС.
Но, с 17-го года, еще и курс отличается на несколько процентов от МПСного. По кредиткам, правда, не пересчитывал, а вот по валютной дебетке видно четко.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
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wig
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