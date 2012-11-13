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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 04 кві, 2018 18:55
Коллеги, а у аллы есть лимит на неуспешные операции при пополнении карт картами сторонних банков?
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Додано: Сер 04 кві, 2018 18:57
Stringer написав:
Коллеги, а у аллы есть лимит на неуспешные операции при пополнении карт картами сторонних банков?
вроде неуспешные не учитываются.
но могут учесть успешные операции пополнения карт на сторонних ресурсах где алла на аутсорсе - например Изя.
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Додано: Сер 04 кві, 2018 20:31
IMPRINTER написав: Stringer написав:
Коллеги, а у аллы есть лимит на неуспешные операции при пополнении карт картами сторонних банков?
вроде неуспешные не учитываются.
но могут учесть успешные операции пополнения карт на сторонних ресурсах где алла на аутсорсе - например Изя.
не то... значит алла глючит сегодня не только по сэпу
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Stringer
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Сер 04 кві, 2018 19:05
sens
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