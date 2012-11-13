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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 04 кві, 2018 18:55
Re: Альфа-Банк
Коллеги, а у аллы есть лимит на неуспешные операции при пополнении карт картами сторонних банков?
Додано: Сер 04 кві, 2018 18:57
вроде неуспешные не учитываются.
но могут учесть успешные операции пополнения карт на сторонних ресурсах где алла на аутсорсе - например Изя.
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Додано: Сер 04 кві, 2018 20:31
не то... значит алла глючит сегодня не только по сэпу
Додано: Сер 04 кві, 2018 20:54
Re: Альфа-Банк
..как хорошо что сегодня я на эту капризулю Аллу и не расчитывал...)
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