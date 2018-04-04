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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5521552255235524

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 891
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
189
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
247
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
174
Всього голосів : 891
Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 18:55

Re: Альфа-Банк

Коллеги, а у аллы есть лимит на неуспешные операции при пополнении карт картами сторонних банков?
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 18:57

  Stringer написав:Коллеги, а у аллы есть лимит на неуспешные операции при пополнении карт картами сторонних банков?


вроде неуспешные не учитываются.
но могут учесть успешные операции пополнения карт на сторонних ресурсах где алла на аутсорсе - например Изя.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 20:31

  IMPRINTER написав:
  Stringer написав:Коллеги, а у аллы есть лимит на неуспешные операции при пополнении карт картами сторонних банков?


вроде неуспешные не учитываются.
но могут учесть успешные операции пополнения карт на сторонних ресурсах где алла на аутсорсе - например Изя.

не то... значит алла глючит сегодня не только по сэпу
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 20:54

Re: Альфа-Банк

..как хорошо что сегодня я на эту капризулю Аллу и не расчитывал...)
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