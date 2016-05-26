Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 04 кві, 2018 18:55
Коллеги, а у аллы есть лимит на неуспешные операции при пополнении карт картами сторонних банков?
Stringer
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Додано: Сер 04 кві, 2018 18:57
Stringer написав:
Коллеги, а у аллы есть лимит на неуспешные операции при пополнении карт картами сторонних банков?
вроде неуспешные не учитываются.
но могут учесть успешные операции пополнения карт на сторонних ресурсах где алла на аутсорсе - например Изя.
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IMPRINTER
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Додано: Сер 04 кві, 2018 20:31
IMPRINTER написав: Stringer написав:
Коллеги, а у аллы есть лимит на неуспешные операции при пополнении карт картами сторонних банков?
вроде неуспешные не учитываются.
но могут учесть успешные операции пополнения карт на сторонних ресурсах где алла на аутсорсе - например Изя.
не то... значит алла глючит сегодня не только по сэпу
Stringer
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Додано: Сер 04 кві, 2018 20:54
..как хорошо что сегодня я на эту капризулю Аллу и не расчитывал...)
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-VICTOR-
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Додано: Чет 05 кві, 2018 09:02
Alfa_Bank
а когда ждать кешбек по КК World 'Максимум', мне не пришел
Lost
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Додано: Чет 05 кві, 2018 09:12
Мені вчора прийшов
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Додано: Чет 05 кві, 2018 09:13
Lost написав: Alfa_Bank
а когда ждать кешбек по КК World 'Максимум', мне не пришел
Выплатили 02.04. вечером. Проверяйте МСС и остальные условия.
https://alfabank.ua/upload/living_for_t ... 2.2017.pdf
Но могут пока ссылаться на:
5.4. Виплата Винагороди на рахунок Учасника здійснюється протягом 5 (п’яти) робочих днів місяця за місяцем здійснення операції.
lel
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Додано: Чет 05 кві, 2018 11:04
почему по ссылке , с телефона выбивает надпись - на данний час сервіс не доступний . Спробуйте пізніше .
КЦ - штиль и никаких проблем у них нет
никому не верю
sens
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Додано: Чет 05 кві, 2018 11:29
sens написав:
почему по ссылке , с телефона выбивает надпись - на данний час сервіс не доступний . Спробуйте пізніше .
КЦ - штиль и никаких проблем у них нет
Час назад оформил всё без проблем - и ссылка открылась, и переприслался смс, и принялась заявка на 3 месяца
Возможно временная проблема
curiousobro
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Додано: Чет 05 кві, 2018 11:42
curiousobro написав: sens написав:
почему по ссылке , с телефона выбивает надпись - на данний час сервіс не доступний . Спробуйте пізніше .
КЦ - штиль и никаких проблем у них нет
Час назад оформил всё без проблем - и ссылка открылась, и переприслался смс, и принялась заявка на 3 месяца
Возможно временная проблема
Обновляю ссылку на смарте ,никаких движений нет.
никому не верю
sens
Повідомлень: 10682
З нами з: 12.09.13
Подякував: 29 раз.
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