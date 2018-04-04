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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 05 кві, 2018 15:03
У одного меня не работает пополнение пакета (Ультра) с карты другого банка VISA, bin 444234 (невозможно создать p2p платёж)? С Мастера проходит без проблем.
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Vorlon
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Додано: Чет 05 кві, 2018 15:10
Vorlon написав:
У одного меня не работает пополнение пакета (Ультра) с карты другого банка VISA, bin 444234 (невозможно создать p2p платёж)? С Мастера проходит без проблем.
Раньше работали?
Некоторые карты что то с альфой вообще не дружат. (
А что интересного нашли в этом 444234 ?
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Aps
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Додано: Чет 05 кві, 2018 15:12
mephala написав: casper12 написав: curiousobro написав:
Альтернатива - выписка на почту. Там всё это пока есть - и дата, и общая сумма
и ОМП, прости господи
інформації з виписки не завжди можна вірити через (зі слів офпреда) 'технічні особливості'. Тому уважніше
выписка которая на почту приходит а не вот то недоразумение в МАБе
К сожалению, в выписке на почту тоже бывают ошибки, в крайнем случае у меня раза 3 такое было.
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GrafBV
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Додано: Чет 05 кві, 2018 15:18
Aps написав:
Раньше работали?
Некоторые карты что то с альфой вообще не дружат. (
А что интересного нашли в этом 444234 ?
Это моя новая зарплатка. Раньше в ИДБ были Maestro, теперь VISA... Хочу понять, чья проблема и кого пинать?
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Vorlon
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Додано: Чет 05 кві, 2018 15:20
mephala написав: casper12 написав: curiousobro написав:
Альтернатива - выписка на почту. Там всё это пока есть - и дата, и общая сумма
и ОМП, прости господи
інформації з виписки не завжди можна вірити через (зі слів офпреда) 'технічні особливості'. Тому уважніше
выписка которая на почту приходит а не вот то недоразумение в МАБе
саме так, в тій, що на електронну пошту приходить, там можуть бути нюанси
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casper12
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Додано: Чет 05 кві, 2018 15:25
Vorlon написав: Aps написав:
Раньше работали?
Некоторые карты что то с альфой вообще не дружат. (
А что интересного нашли в этом 444234 ?
Это моя новая зарплатка. Раньше в ИДБ были Maestro, теперь VISA... Хочу понять, чья проблема и кого пинать?
Проверьте карту на другом банке.
Скорее всего проблема в Альфе.
У меня таких две было. Обе визы кстати.
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Aps
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Додано: Чет 05 кві, 2018 15:27
Endeavour написав:
Воспользовался сервисом заказа дебитной карты через сайт банк, по истечению озвученного периода карта не получена.
Мое фактическое проживание г. Киев, прописан в Черкасской обл., эти данные были указаны в форме заказа. Сегодня позвонили спросить, могу ли я подъехать забрать карту в город Черкасской обл. из соседнего района (с которым я прописан)
, человек, озвучивший данное предложение не владел информацией об указанных мной данных. Потом перезвонил уведомить, что в течение недели карту доставят в Киев ...
Сервис заказа карты с доставкой не рекомендую использовать. В моем случае, находясь в Киеве двойной срок получается. Только через отделение.
Покатали мою карточку через половину Украины, теперь предлагают с Теремков подъехать получить карту на Демеевку, т.к. в курьера какие-то сложности преодолеть такую небольшую дистанцию, с работы в указанное время я не могу отлучиться, сказали, что в таком случае доставят на следующей неделе.
В лс представитель банка, почему то пишет, что я указал доставку в Черкасскую обл.
… моя логика такова, если при заполнении формы был указан адрес прописки и адрес фактического проживания, то второй считается почтовым, если в банке не уверены в принятии решения при обработке такой простой информации, то должны звонить и уточнять у клиента.
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Endeavour
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